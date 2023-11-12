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Мобилизация в Украине — могут ли сотрудники ТЦК вручать повестки прямо в квартире

12 ноября 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине — могут ли сотрудники ТЦК вручать повестки прямо в квартире
Сотрудники ТЦК пришли на частную территорию. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине было продлено военное положение, что привело к новым мерам со стороны работников ТЦК. Они начали выдавать повестки даже тем мужчинам, которые не зарегистрированы в военном учете. 

Об этом сообщает enovosty.com.

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Вручение повесток на частной территории

В сообщении говорится, что были случаи, когда сотрудники ТЦК использовали физическую силу против мужчин, входили на частные территории и даже в частные дома.

Недавно в Виннице произошел инцидент, когда сотрудники ТЦК вошли в частный дом, а хозяин начал их снимать на видео, требуя покинуть его территорию. 

Военный юрист Руслан Ткаченко прокомментировал это событие, объясняя, что у сотрудников ТЦК есть законное право вручать повестки на частной территории, включая жилища людей.

Он уточнил, что хотя сотрудники ТЦК не могут принудительно взламывать двери для вручения повестки, если дверь открыта кем-то из жильцов (например, женой или мужем), у них есть право войти, если в доме находится мужчина, подлежащий военной службе.

Ткаченко также напомнил, что отказ от подписи на повестке не освобождает от обязательств, предусмотренных в ней. Важно само вручение документа, а не подпись на нем, чтобы исключить возможность уклонения от военных обязательств.

 В случае отказа подписать повестку составляется акт, фиксирующий отказ, но это не освобождает от выполнения обязанностей, указанных в документе.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были продлены до 14 февраля 2024 года. Поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время, некоторые нардепы выступили с инициативой изменить правила мобилизации.

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