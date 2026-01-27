Міністр заявив, що спорт не допоможе уникнути мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні — чи врятує спорт від призову до лав ЗСУ
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що сферу спорту важко використати для ухилення від мобілізації. Цьому запобігають декілька чинників.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Чи має спорт вплив на відсутність мобілізації спортсменів
У міністра запитали, чи спостерігає він маніпуляції з ухиленням від мобілізації в сфері спорту, на що Бідний відповів наступне:
"Ні, тут вкрай складно таке зробити. Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований", — заявив він.
Матвій Бідний пояснив, що у збірну неможливо потрапити просто так, тим паче, якщо людина має проблеми з військових обліком. Окрім того, необхідно пройти відбій на всеукраїнських або міжнародних змаганнях, тож випадкових людей бути не може.
"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", — резюмував міністр.
Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Матвій Бідний обережно оцінив перспективи України на зимових Олімпійських іграх 2026 року, які вже 6 лютого почнуться в Італії.
Також ми писали, що 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження воєнного стану та мобілізації.
