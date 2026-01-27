Міністр заявив, що спорт не допоможе уникнути мобілізації в Україні

Чоловік із військовослужбовцями ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що сферу спорту важко використати для ухилення від мобілізації. Цьому запобігають декілька чинників.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Реклама

Читайте також:

Чи має спорт вплив на відсутність мобілізації спортсменів

У міністра запитали, чи спостерігає він маніпуляції з ухиленням від мобілізації в сфері спорту, на що Бідний відповів наступне:

"Ні, тут вкрай складно таке зробити. Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований", — заявив він.

Матвій Бідний пояснив, що у збірну неможливо потрапити просто так, тим паче, якщо людина має проблеми з військових обліком. Окрім того, необхідно пройти відбій на всеукраїнських або міжнародних змаганнях, тож випадкових людей бути не може.

"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Матвій Бідний обережно оцінив перспективи України на зимових Олімпійських іграх 2026 року, які вже 6 лютого почнуться в Італії.

Також ми писали, що 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження воєнного стану та мобілізації.