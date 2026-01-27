Министр заявил, что спорт не поможет избежать мобилизации в Украине

Мужчина с военнослужащими ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сферу спорта трудно использовать для уклонения от мобилизации. Этому предотвращают несколько факторов.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Имеет ли спорт влияние на отсутствие мобилизации спортсменов

У министра спросили, наблюдает ли он манипуляции с уклонением от мобилизации в сфере спорта, на что Бедный ответил следующее:

"Нет, здесь крайне сложно такое сделать. Наши национальные сборные команды составляют наибольшее количество тех, кто сегодня в сфере спорта забронирован", — заявил он.

Матвей Бедный объяснил, что в сборную невозможно попасть просто так, тем более, если человек имеет проблемы с военным учетом. Кроме того, необходимо пройти отбой на всеукраинских или международных соревнованиях, поэтому случайных людей быть не может.

"Очень много надо приложить усилий: победить на областных соревнованиях, выиграть чемпионат Украины, или хотя бы в тройку зайти. Я думаю, что это не самый простой способ уклониться", — резюмировал министр.

Напомним, что в этом же интервью Матвей Бедный осторожно оценил перспективы Украины на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые уже 6 февраля начнутся в Италии.

Также мы писали, что 26 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации.