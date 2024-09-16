Голова оборонного комітету заявив, що мобілізація в Україні триває за планом

Мобілізовані проходять навчанн. Ілюстративне фото: Закарпатський ОТЦК

В Україні мобілізація до лав армії триває за планом. Наразі новобранці проходять тривале навчання, перш ніж потрапити на фронт.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич в інтерв'ю для Financial Times.

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За словами нардепа, оскільки новобранці проходять тривале навчання, знадобиться ще три місяці, перш ніж нещодавно сформовані частини продемонструють свій вплив на полі бою.

Однак наразі можливості України щодо ротації підрозділів або відправлення підкріплень досі залишаються обмеженими. Так відбувається не зважаючи на розгорнуту мобілізаційну кампанію.