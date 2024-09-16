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Мобилизация в Украине — глава оборонного комитета Рады проинформировал о темпах

16 сентября 2024 16:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Глава оборонного комитета заявил, что мобилизация в Украине продолжается по плану
Мобилизированные проходят обучение. Иллюстративное фото: Закарпатский ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине мобилизация в ряды армии продолжается по плану. Сейчас новобранцы проходят длительные учения, прежде чем попасть на фронт.

Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью для Financial Times.

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По словам нардепа, поскольку новобранцы проходят длительные учения, понадобится еще три месяца, прежде чем недавно сложившиеся части продемонстрируют свое влияние на поле боя.

Однако пока возможности Украины относительно ротации подразделений или отправки подкреплений до сих пор остаются ограниченными. Так происходит несмотря на развернутую мобилизационную кампанию.

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