Мобілізація в Україні — які компанії отримають 100% бронювання

Мобілізація в Україні — які компанії отримають 100% бронювання

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 04:30
Стало відомо, які підприємства отримають 100% бронювання
Чоловіки спілкуються з працівником ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні продовжується воєнний стан і мобілізація, однак окремі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників. Причому деяким з них дозволили бронювати повністю всіх.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Читайте також:

Який бізнес матиме можливість 100% бронювання

У міністерстві повідомили, що відтепер тепер усі критично важливі підприємства, що розташовані та працюють на прифронтових територіях, отримали можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників. Раніше ця норма дозволяла бронювати лише половину штату.

"Можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах", — йдеться у повідомленні.

Механізм працює наступним чином. Щоб скористатися правом на повне бронювання, компанія має звернутися до обласної військової адміністрації. Там перевірять, чи реально підприємство працює та виконує свою діяльність. Після підтвердження адміністрація передає завершення до відповідного державного органу, який визнавав підприємство критично важливим.

Далі через на порталі "Дія" компанії відкривається можливість забронювати всіх військовозобов’язаних співробітників.

Якщо коротко, то алгоритм виглядає таким чином: підприємство подає звернення, адміністрація проводить перевірку, державний орган дає дозвіл, а в "Дії" з’являється опція для бронювання. Керівники заносять дані всіх працівників у систему, після чого вони отримують офіційний захист від мобілізації.

Крім того, заступник міністра економіки, довкілля та міського господарства України Віталій Кіндратівка пояснив, чому це важливо.

"Запровадження механізму 100% бронювання для прифронтових підприємств — це важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовозобов'язані особи з бронюванням не мають проходити ВЛК. Однак все ж існує виняток з правила, коли громадянину всеодно треба прибути до ТЦК.

Також ми писали, чи можливе бронювання після того, як сплатити штраф зі знижкою через "Резерв+".

бізнес мобілізація підприємства війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
