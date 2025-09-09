Видео
Главная Мобилизация Мобилизация в Украине — какие компании получат 100% бронирование

Мобилизация в Украине — какие компании получат 100% бронирование

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 04:30
Стало известно, какие предприятия получат 100% бронирования
Мужчины общаются с работником ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, однако отдельные предприятия имеют возможность забронировать своих работников. Причем некоторым из них разрешили бронировать полностью всех. 

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Какой бизнес будет иметь возможность 100% бронирования

В министерстве сообщили, что отныне теперь все критически важные предприятия, расположенные и работающие на прифронтовых территориях, получили возможность бронировать 100% военнообязанных работников. Ранее эта норма позволяла бронировать только половину штата.

"Могут бронировать 100% своих военнообязанных работников. Это решение позволяет поддержать бизнес, который продолжает работать в сложных условиях", — говорится в сообщении.

Механизм работает следующим образом. Чтобы воспользоваться правом на полное бронирование, компания должна обратиться в областную военную администрацию. Там проверят, реально ли предприятие работает и выполняет свою деятельность. После подтверждения администрация передает завершение в соответствующий государственный орган, который признавал предприятие критически важным.

Далее через на портале "Дія" компании открывается возможность забронировать всех военнообязанных сотрудников.

Если коротко, то алгоритм выглядит следующим образом: предприятие подает обращение, администрация проводит проверку, государственный орган дает разрешение, а в "Дії" появляется опция для бронирования. Руководители заносят данные всех работников в систему, после чего они получают официальную защиту от мобилизации.

Кроме того, заместитель министра экономики, окружающей среды и городского хозяйства Украины Виталий Кондратовка объяснил, почему это важно.

"Введение механизма 100% бронирования для прифронтовых предприятий - это важный шаг для экономики и обороны. Бизнес в прифронтовых регионах нуждается в максимальной поддержке, ведь он работает в чрезвычайно сложных условиях. Это решение позволит сохранить рабочие места и одновременно обеспечить Вооруженные Силы необходимыми ресурсами", — сказал он.

Напомним, недавно мы писали, что военнообязанные лица с бронированием не должны проходить ВВК. Однако все же существует исключение из правила, когда гражданину все равно надо прибыть в ТЦК.

Также мы писали, возможно ли бронирование после того, как оплатить штраф со скидкой через "Резерв+".

бизнес мобилизация предприятия война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
