Хто має право на відстрочку восени 2025 року - що відомо

Мобілізація в Україні — кому доступна відстрочка восени 2025 року
В Україні триває повномасштабна війна, а відповідно — воєнний стан і мобілізація. При цьому законодавство визначає низку категорій громадян України, які мають право на відстрочку від мобілізації.
Перелік таких категорій публікує "24 Канал".
Кого не мобілізують і хто має право на відстрочку
Зазначимо, що режим воєнного стану та загальна мобілізація в Україні діють до 5 листопада 2025 року У зазначений період чоловіки від 25 до 60 років підлягають призову до Збройних сил України. Однак законодавство визначає перелік винятків.
Зокрема, від служби звільняються або отримують відстрочку:
- співробітники, офіційно заброньовані державою або об'єктами критичної інфраструктури;
- люди з інвалідністю, а також визнані непридатними за рішенням військово-лікарської комісії;
- батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
- громадяни, які доглядають за тяжко хворими батьками;
- студенти;
- народні депутати;
- українці, які втратили близьких. Мова про загиблих або зниклих безвісти під час війни.
Важливо додати, що це лише основні групи, звільнені від мобілізації. Закон передбачає й інші підстави для броні від мобілізації.
