Головна Мобілізація Мобілізація в Україні — кому доступна відстрочка восени 2025 року

Мобілізація в Україні — кому доступна відстрочка восени 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 02:40
Хто має право на відстрочку восени 2025 року - що відомо
Військовозобов'язаний на прийомі в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває повномасштабна війна, а відповідно — воєнний стан і мобілізація. При цьому законодавство визначає низку категорій громадян України, які мають право на відстрочку від мобілізації. 

Перелік таких категорій публікує "24 Канал".

Читайте також:

Кого не мобілізують і хто має право на відстрочку

Зазначимо, що режим воєнного стану та загальна мобілізація в Україні діють до 5 листопада 2025 року У зазначений період чоловіки від 25 до 60 років підлягають призову до Збройних сил України. Однак законодавство визначає перелік винятків.

Зокрема, від служби звільняються або отримують відстрочку:

  • співробітники, офіційно заброньовані державою або об'єктами критичної інфраструктури;
  • люди з інвалідністю, а також визнані непридатними за рішенням військово-лікарської комісії;
  • батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
  • громадяни, які доглядають за тяжко хворими батьками;
  • студенти;
  • народні депутати;
  • українці, які втратили близьких. Мова про загиблих або зниклих безвісти під час війни.

Важливо додати, що це лише основні групи, звільнені від мобілізації. Закон передбачає й інші підстави для броні від мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що студенти мають право на відстрочку від мобілізації навіть у тому разі, коли паралельно вони офіційно працюють. При цьому є нюанс, який може вплинути на відстрочку.

Також ми писали, чи можуть ФОП отримати відстрочку від мобілізації.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
