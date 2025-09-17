Кто имеет право на отсрочку осенью 2025 года — что известно

Военнообязанный на приеме в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается полномасштабная война, а соответственно — военное положение и мобилизация. При этом законодательство определяет ряд категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

Кого не мобилизуют и кто имеет право на отсрочку

Отметим, что режим военного положения и всеобщая мобилизация в Украине действуют до 5 ноября 2025 года В указанный период мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву в Вооруженные силы Украины. Однако законодательство определяет перечень исключений.



В частности, от службы освобождаются или получают отсрочку:

сотрудники, официально забронированные государством или объектами критической инфраструктуры;

люди с инвалидностью, а также признанные непригодными по решению военно-врачебной комиссии;

отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей;

граждане, ухаживающие за тяжело больными родителями;

студенты;

народные депутаты;

украинцы, которые потеряли близких. Речь о погибших или пропавших без вести во время войны.

Важно добавить, что это лишь основные группы, освобожденные от мобилизации. Закон предусматривает и другие основания для брони от мобилизации.

