Кто имеет право на отсрочку осенью 2025 года — что известно

Мобилизация в Украине — кому положена отсрочка осенью 2025 года
В Украине продолжается полномасштабная война, а соответственно — военное положение и мобилизация. При этом законодательство определяет ряд категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.
Кого не мобилизуют и кто имеет право на отсрочку
Отметим, что режим военного положения и всеобщая мобилизация в Украине действуют до 5 ноября 2025 года В указанный период мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву в Вооруженные силы Украины. Однако законодательство определяет перечень исключений.
В частности, от службы освобождаются или получают отсрочку:
- сотрудники, официально забронированные государством или объектами критической инфраструктуры;
- люди с инвалидностью, а также признанные непригодными по решению военно-врачебной комиссии;
- отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей;
- граждане, ухаживающие за тяжело больными родителями;
- студенты;
- народные депутаты;
- украинцы, которые потеряли близких. Речь о погибших или пропавших без вести во время войны.
Важно добавить, что это лишь основные группы, освобожденные от мобилизации. Закон предусматривает и другие основания для брони от мобилизации.
