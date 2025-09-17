Видео
Україна
Мобилизация в Украине — кому положена отсрочка осенью 2025 года

Мобилизация в Украине — кому положена отсрочка осенью 2025 года

Дата публикации 17 сентября 2025 02:40
Кто имеет право на отсрочку осенью 2025 года — что известно
Военнообязанный на приеме в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается полномасштабная война, а соответственно — военное положение и мобилизация. При этом законодательство определяет ряд категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

Перечень таких категорий публикует "24 Канал".

Кого не мобилизуют и кто имеет право на отсрочку

Отметим, что режим военного положения и всеобщая мобилизация в Украине действуют до 5 ноября 2025 года В указанный период мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву в Вооруженные силы Украины. Однако законодательство определяет перечень исключений.

В частности, от службы освобождаются или получают отсрочку:

  • сотрудники, официально забронированные государством или объектами критической инфраструктуры;
  • люди с инвалидностью, а также признанные непригодными по решению военно-врачебной комиссии;
  • отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей;
  • граждане, ухаживающие за тяжело больными родителями;
  • студенты;
  • народные депутаты;
  • украинцы, которые потеряли близких. Речь о погибших или пропавших без вести во время войны.

Важно добавить, что это лишь основные группы, освобожденные от мобилизации. Закон предусматривает и другие основания для брони от мобилизации.

Напомним, недавно мы писали, что студенты имеют право на отсрочку от мобилизации даже в том случае, когда параллельно они официально работают. При этом есть нюанс, который может повлиять на отсрочку.

Также мы писали, могут ли ФЛП получить отсрочку от мобилизации.

