Юрист сказав, чи можуть ТЦК направити повістку за кордон

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, через що військовозобов'язані чоловіки і надалі отримують повістки. Однак не всі знають, чи надсилає ТЦК повістку за кордон та що робити, якщо вона прийшла на адресу прописки в Україні.

Відповідь на це в коментарі "Українському радіо" сказав адвокат Роман Кичко.

Чи може ТЦК направити повістку людині, яка живе за кордоном

Юрист пояснив, що у випадку, якщо військовозобов’язаний через застосунок "Резерв+" вніс та підтвердив актуальне місце проживання — навіть якщо йдеться про адресу за межами України — надалі повістки повинні надсилатися саме за уточненою адресою відповідно до чинних правил направлення.

"Тобто, якщо людина, наприклад, проживає в США, уточнила свою американську адресу, то їй не можуть приходити повістки з адресою реєстрації в Україні. Головне — уточнити цю адресу, тому що актуальні відомості про адресу автоматично не підтягуються. А коли людина уточнила, то так — більше вони не можуть надходити на адресу прописки. Але це дійсно поширені випадки, коли вони все одно надходять", — розповів Роман Кичко.

Також він зауважив, що на практиці є випадки, коли повістки надсилають за старою українською адресою. За словами адвоката, однією з ключових причин є відсутність механізму направлення таких документів за кордон.

"Оскільки його немає, простіше направити повістку, хоч і не зовсім з дотриманням правил, але за українською адресу, яка є в реєстрі. У таких випадках я однозначно завжди раджу, якщо в людини є бажання довести свою правоту, по-перше, написати звернення до ТЦК, додати докази, що людина виїхала за кордон, що вона уточнила закордонну адресу і, відповідно, що повістка прийшла з порушенням правил", — підсумував юрист.

