Юрист сказал, могут ли ТЦК направить повестку за границу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, из-за чего военнообязанные мужчины и в дальнейшем получают повестки. Однако не все знают, отправляет ли ТЦК повестку за границу и что делать, если она пришла на адрес прописки в Украине.

Ответ на это в комментарии "Украинскому радио" сказал адвокат Роман Кичко.

Может ли ТЦК направить повестку человеку, который живет за границей

Юрист пояснил, что в случае, если военнообязанный через приложение "Резерв+" внес и подтвердил актуальное место жительства - даже если речь идет об адресе за пределами Украины - в дальнейшем повестки должны направляться именно по уточненному адресу в соответствии с действующими правилами направления.

"То есть, если человек, например, проживает в США, уточнил свой американский адрес, то ему не могут приходить повестки с адресом регистрации в Украине. Главное — уточнить этот адрес, потому что актуальные сведения об адресе автоматически не подтягиваются. А когда человек уточнил, то да — больше они не могут поступать на адрес прописки. Но это действительно распространенные случаи, когда они все равно поступают", — рассказал Роман Кичко.

Также он отметил, что на практике есть случаи, когда повестки присылают по старому украинскому адресу. По словам адвоката, одной из ключевых причин является отсутствие механизма направления таких документов за границу.

"Поскольку его нет, проще направить повестку, хоть и не совсем с соблюдением правил, но по украинскому адресу, который есть в реестре. В таких случаях я однозначно всегда советую, если у человека есть желание доказать свою правоту, во-первых, написать обращение в ТЦК, добавить доказательства, что человек выехал за границу, что он уточнил зарубежный адрес и, соответственно, что повестка пришла с нарушением правил", — подытожил юрист.

