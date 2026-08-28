Мобілізація в Україні - підприємства мають підтвердити до 1 вересня статус критичності

Працівник промислового підприємства. Фото: Ocean Shipyard

В Україні підприємства, які отримали статус критичності до 2 червня 2026 року і досі не оновили його, більше не зможуть бронювати своїх працівників після 1 вересня. Проте вирішити цю ситуацію ще можливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу застосунку "Дія".

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Що відомо про ймовірне скасування бронювання від мобілізації

У пресслужбі "Дія" інформували, що мова йде про бізнес, який не пройшов перепідтвердження статусу критичності. Для тих, що хто це вже зробив, ніяких додаткових кроків робити не потрібно.

Наразі за спрощеною процедурою критичність буде діяти до дати попереднього рішення, за повним пакетом документів — відповідно до нового.

Для того, щоб бронювання працівників було і після 1 вересня, підприємству треба обов'язково отримали оновлене рішення про критичність.

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"Оновіть рішення про критичність, щоб бронювати працівників на довший строк. Заощаджуємо ваш час та робимо державні послуги зручними", — йдеться у повідомленні.

Пост "Дії". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці розпочали масштабну перевірку фактів можливого незаконного бронювання від мобілізації. Зокрема, мова йде про 2500 громадян.

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