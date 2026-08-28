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Мобилизация в Украине: что нужно успеть сделать до 1 сентября

Ua ru
28 августа 2026 06:30
Мобилизация в Украине — предприятия должны подтвердить статус критичности до 1 сентября
Работник промышленного предприятия. Фото: Ocean Shipyard

В Украине предприятия, получившие статус критически важных до 2 июня 2026 года и до сих пор не обновившие его, больше не смогут бронировать своих сотрудников после 1 сентября. Однако исправить эту ситуацию еще можно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".

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Что известно о возможной отмене бронирования от мобилизации

В пресс-службе "Дія" сообщили, что речь идет о предприятиях, которые не прошли повторное подтверждение статуса критичности. Тем, кто уже это сделал, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.

В настоящее время по упрощенной процедуре статус критичности будет действовать до даты предыдущего решения, а по полному пакету документов — в соответствии с новым.

Для того чтобы бронирование сотрудников действовало и после 1 сентября, предприятию необходимо обязательно получить обновленное решение о критичности.

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"Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок. Экономим ваше время и делаем государственные услуги удобными", — говорится в сообщении.

Бронювання від мобілізації - що треба зробити підприємствам до 1 вересня
Пост "Дії". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранительные органы начали масштабную проверку фактов возможного незаконного бронирования от мобилизации. В частности, речь идет о 2500 гражданах.

Также мы писали, по каким наиболее частым причинам ТЦК отменяют бронирование от мобилизации.

Украина мобилизация предприятия отсрочка Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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