Мобілізація в Україні — у ЗСУ розповіли, як боротися з низькою мотивацією новобранців

Бійці Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступник командира батальйону з Авдіївського напрямку Петро відповів, як можна покращити мотивацію новоприбулих мобілізованих. За його словами, командиру дуже важливо подавати приклад новоприбулим бійцям.

Про це Петро розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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Командири підрозділів, куди приходять нові бійці помітили, що, порівняно з тими, хто прийшов на початку повномасштабного вторгнення Росії, мотивація новоприбулих призовників вкрай низька.

"Дієвий метод, коли новачок потрапляє до особового складу, який уже відносно давно воює. До "тертих калачів", скажімо так. Бойове середовище, хлопці, які щоночі, щодня вступають у бойові зіткнення з ворогом — це найкраща школа. Зокрема, мотиваційна. Є, звичайно, ті, хто ніяк не може перебороти свій страх. Намагаємося і для них знайти якесь практичне застосування, наприклад, доручаємо працювати з документами, адже діловодством теж комусь потрібно займатися. Але у більшості випадків це працює, люди адаптуються доволі швидко", — пояснив Петро.

Заступник командира батальйону з Авдіївського напрямку Петро. Фото: надані автором Укрінформу

Приклад командира — важливий

Боєць згадав, як до них у батальйон прийшли молоді хлопці, які через кілька днів зголосилися піти забирати полеглих бійців із позиції, куди важко було потрапити.

"Ми кинули запит на добровольців, на який відгукнулися, зокрема, й новачки. Серед ночі ми витягали хлопців, несли їх на собі. Кілька метрів тягнеш — і стаєш відпочити. Один із них сказав: "Не думав я, що мій перший бойовий вихід буде таким". Я відповідав: "Друже, ти навіть не уявляєш, яку велику справу робиш, повертаєш додому загиблого героя"... Ось так. Сказали їм: треба вийти, вони піднялися і пішли. Щоправда, перед тим запитали: "А хто нас поведе?" Кажу: "Я". — "А ви хто?" — "Заступник командира батальйону". — "А-а, тоді пішли", — розповів військовий.

Він стверджує, що для кожного новоприбулого призовника важливий особистий приклад командира.

"Можна багато розповідати, а можна просто піти й показати, як це зробити. І хлопці розумітимуть — якщо командир може це зробити, то я теж упораюся", — додав Петро.

Заступник командира батальйону з Авдіївського напрямку Петро. Фото: надані автором Укрінформу

Нагадаємо, що колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук висловив свою думку щодо мобілізації. Він пішов служити добровольцем.