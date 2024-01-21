Мобилизация в Украине — в ВСУ рассказали, как бороться с низкой мотивацией новобранцев

Бойцы Вооруженных сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заместитель командира батальона с Авдеевского направления Петр ответил, как можно улучшить мотивацию вновь прибывших мобилизованных. По его словам, командиру очень важно подавать пример новоприбывшим бойцам.

Об этом Петр рассказал в интервью Укринформу.

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Командиры подразделений, куда приходят новые бойцы, заметили, что по сравнению с теми, кто пришел в начале полномасштабного вторжения России, мотивация вновь прибывших призывников крайне низка.

"Действенный метод, когда новичок попадает в уже давно воюющий личный состав. До "тертых калачей", скажем так. Боевая среда, ребята, которые каждую ночь, ежедневно вступают в боевые столкновения с врагом — это лучшая школа. В частности, мотивационная. Есть, конечно, те, кто никак не может преодолеть свой страх. Пытаемся и для них найти какое-нибудь практическое применение, например, поручаем работать с документами, ведь делопроизводством тоже кому-то нужно заниматься. Но в большинстве случаев это работает, люди адаптируются довольно быстро", — объяснил Петр.

Заместитель командира батальона по Авдеевскому направлению Петр. Фото: предоставлены автором Укринформу

Пример командира — важный

Боец вспомнил, как к ним в батальон пришли молодые ребята, которые через несколько дней вызвались уйти забирать павших с позиции, куда трудно было попасть.

"Мы бросили запрос на добровольцев, на который откликнулись, в том числе и новички. Среди ночи мы вытаскивали ребят, несли их на себе. Несколько метров тянешь — и становишься отдохнуть. Один из них сказал: "Не думал я, что мой первый боевой выход будет таким". Я отвечал: "Друг, ты даже не представляешь, какое большое дело делаешь, возвращаешь домой погибшего героя"... Вот так. Сказали им: надо выйти, они поднялись и ушли. Правда, перед тем спросили: "А кто нас поведет?" Говорю: "Я". — "А вы кто?" — "Заместитель командира батальона". — "А-а, тогда пошли", — рассказал военный.

Он утверждает, что для каждого вновь прибывшего призывника важен личный пример командира.

"Можно много рассказывать, а можно просто пойти и показать, как это сделать. И ребята будут понимать — если командир может это сделать, то я тоже справлюсь", — добавил Петр.

Заместитель командира батальона по Авдеевскому направлению Петр. Фото: предоставлены автором Укринформу

Напомним, что бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение по поводу мобилизации. Он отправился служить добровольцем.