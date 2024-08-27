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Мобілізація в Україні — в якій області одні з найкращих показники

27 серпня 2024 17:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В якій області України найкращий показник мобілізації
Військовослужбовці. Фото: "Укрінформ"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Житомирська область виконує завдання з мобілізації з одним із найвищих відсотків в Україні. Водночас дотримується баланс між людьми з міст і сіл.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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Бунечко наголосив, що область має великі військові традиції. За його словами, відсоток добровольців був чи не найвищим в Україні.

"Але й щодо мобілізації ми виконуємо показники, що ставляться Збройними силами України та Генеральним штабом перед нашим ТЦК СП, з високим відсотком, одним із найвищих в країні. У нас був один прикрий інцидент. Слідча комісія в ньому розібралася, але цей інцидент був єдиний, бо ми за цим дуже слідкуємо. Це постійна роз'яснювальна робота в громадах, з головами громад, які взаємодіють з представниками ТЦК СП", — каже він.

Бунечко зазначив, що у Житомирській області немає "бусів ТЦК"

"Якщо ця робота вибудована правильно – від людини до людини – то вона не носить такий примусовий характер, який зображує наш ворог в їх ІПСО, що начебто так скрізь. На Житомирщині за два з половиною роки чи не найвищі показники в країні без скандалів, без перекриття трас", — каже очільник Житомирської ОВА.

Він запевнив, що в області дотримується баланс між відсотками мобілізованих в містах і селах.

"В нас баланс витримується, все по-чесному, об'єктивно. Я принаймні такого не чую про неправильний розподіл між селом і містом. Навпаки, зараз міста основні донори виконання тих планів, які ТЦК отримує, бо концентрація людей в містах вище", — додав Бунечко.

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