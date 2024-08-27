В какой области Украины самый лучший показатель мобилизации

Военнослужащие. Фото: "Укринформ"

Житомирская область выполняет задачи по мобилизации с одним из самых высоких процентов в Украине. При этом соблюдается баланс между людьми из городов и сел.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Бунечко подчеркнул, что область имеет большие военные традиции. По его словам, процент добровольцев был едва ли не самым высоким в Украине.

"Но и по мобилизации мы выполняем показатели, которые ставятся Вооруженными силами Украины и Генеральным штабом перед нашим ТЦК СП, с высоким процентом, одним из самых высоких в стране. У нас был один досадный инцидент. Следственная комиссия в нем разобралась, но этот инцидент был единственный, потому что мы за этим очень следим. Это постоянная разъяснительная работа в громадах, с главами громад, которые взаимодействуют с представителями ТЦК СП", — говорит он.

Бунечко отметил, что в Житомирской области нет "бусов ТЦК".

"Если эта работа выстроена правильно — от человека к человеку — то она не носит такой принудительный характер, который изображает наш враг в их ИПСО, что вроде бы так везде. На Житомирщине за два с половиной года едва ли не самые высокие показатели в стране без скандалов, без перекрытия трасс", — говорит глава Житомирской ОВА.

Он заверил, что в области соблюдается баланс между процентами мобилизованных в городах и селах.

"У нас баланс выдерживается, все по-честному, объективно. Я по крайней мере такого не слышу о неправильном распределении между селом и городом. Наоборот, сейчас города основные доноры выполнения тех планов, которые ТЦК получает, потому что концентрация людей в городах выше", — добавил Бунечко.