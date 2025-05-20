Кого з переселенців можуть мобілізувати від 1 червня 2025 року

Переселенці. Фото ілюстративне: censor.net

Вже 1 червня в Україні почне діяти оновлений порядок мобілізації. Ці зміни стосуватимуться і ВПО.

Про це повідомляє Ветеран.

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Мобілізація переселенців

Статус ВПО не є підставою для звільнення від військового призову. Переселенці мають повідомляти про зміну місця проживання впродовж десятьох днів, а після проходження реєстрації ставати на військовий облік. У разі втрати документів під час переїзду переселенець все одно має з'явитися до ТЦК та СП, адже невиконання цієї вимоги є порушенням законодавства. Військовозобов'язаних, які під час реєстрації надають недостовірну інформацію, притягають до відповідальності — вони мають відшкодувати державі або місцевій владі завдані збитки.

Наразі мобілізації підлягають усі військовозобов'язані та резервісти, які придатні до служби за станом здоров'я та не мають підстав для відстрочки.

Також до служби можуть залучати:

людей, які потрапили під люстрацію (на посади, які не мають відношення до державної служби);

чоловіків, які раніше мали судимість, крім тих, хто скоїв злочини проти нацбезпеки;

чоловіків віком 18–60 років, які вже мають військовий досвід і залишаються на обліку;

людей віком 25–60 років, які не служили, але придатні або обмежено придатні;

тих, кого раніше виключили з обліку, але під час воєнного стану, згідно з висновком ВЛК, знову визнали придатним.

Нагадаємо, ВПО мають такі ж права й обов’язки, як і інші громадяни України. За порушення вони теж відповідають на загальних підставах.

Також ми повідомляли, що від початку року ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла. Це новий інструмент державної підтримки.