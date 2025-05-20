Кого из переселенцев могут мобилизовать с 1 июня 2025 года

Мобилизация ВПЛ — кого могут призвать летом
Уже 1 июня в Украине начнет действовать обновленный порядок мобилизации. Эти изменения будут касаться и ВПЛ.
Об этом сообщает Ветеран.
Мобилизация переселенцев
Статус ВПЛ не является основанием для освобождения от военного призыва. Переселенцы должны сообщать об изменении места жительства в течение десяти дней, а после прохождения регистрации становиться на воинский учет. В случае потери документов во время переезда переселенец все равно должен явиться в ТЦК и СП, ведь невыполнение этого требования является нарушением законодательства. Военнообязанных, которые при регистрации предоставляют недостоверную информацию, привлекают к ответственности — они должны возместить государству или местным властям нанесенный ущерб.
На данный момент мобилизации подлежат все военнообязанные и резервисты, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки.
Также к службе могут привлекать:
- людей, которые попали под люстрацию (на должности, которые не имеют отношения к государственной службе);
- мужчин, которые ранее имели судимость, кроме тех, кто совершил преступления против нацбезопасности;
- мужчин в возрасте 18–60 лет, которые уже имеют военный опыт и остаются на учете;
- людей в возрасте 25–60 лет, которые не служили, но пригодны или ограничено пригодны;
- тех, кого ранее исключили из учета, но во время военного положения, согласно заключению ВВК, снова признали годным.
Напомним, ВПЛ имеют такие же права и обязанности, как и другие граждане Украины. За нарушения они тоже отвечают на общих основаниях.
Также мы сообщали, что с начала года ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья. Это новый инструмент государственной поддержки.
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