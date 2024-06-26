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Мобілізація ВПО — що говорить закон 2024 року

26 червня 2024 17:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Внутрішньо переміщені особи, чи мобілізують цю категорію українців
Чоловік оформлює військовий облік в ТЦК. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чоловіки призовного віку не втрачають обов’язку перебувати на військовому обліку, навіть отримавши статус внутрішньо переміщеної особи. Їх також можуть мобілізувати на загальних підставах.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Українські військовозобов’язані громадяни, які були переміщені зі своїх регіонів у інші області країни через війну, не позбавляються свого конституційного обов’язку перед державою.

"Чоловіки призовного віку (18-60 років) для отримання статусу ВПО зобов’язані стати на військовій облік за місцем фактичного перебування", — наголошується у коментарі юристів.

Чи мобілізують чоловіків-ВПО

Військовий облік таких громадян здійснюється за загальним принципом.

"В подальшому вони можуть бути залучені до процесу мобілізації", — пояснили правники.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

Додамо, що в Міноборони розповіли, коли в додатку "Резерв+" з'явиться автоматична відстрочка.

переселенці
мобілізація
ВПО
війна в Україні
військовозобов'язані

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