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Мобилизация ВПЛ — что говорит закон 2024 года

26 июня 2024 17:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Внутренне перемещенные лица, мобилизуют ли эту категорию украинцев
Мужчина оформляет военный учет в ТЦК. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины призывного возраста не теряют обязанности состоять на военном учете, даже получив статус внутренне перемещенного лица. Их также могут мобилизовать на общих основаниях.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Украинские военнообязанные граждане, которые были перемещены из своих регионов в другие области страны из-за войны, не лишаются своей конституционной обязанности перед государством.

"Мужчины призывного возраста (18-60 лет) для получения статуса ВПЛ обязаны стать на военный учет по месту фактического пребывания", — отмечается в комментарии юристов.

Мобилизуют ли мужчин-ВПО

Военный учет таких граждан осуществляется по общему принципу.

"В дальнейшем они могут быть вовлечены в процесс мобилизации", — пояснили юристы.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

Добавим, что в Минобороны рассказали, когда в приложении "Резерв+" появится автоматическая отсрочка.

переселенцы
мобилизация
ВПЛ
война в Украине
военнообязанные

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