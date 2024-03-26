Мобілізація з 18 років: Разумков розкрив деталі

Дмитро Разумков. Фото: скриншот

У разі ухвалення нинішнього варіанту закопроєкту про мобілізацію, до війська можуть призивати навіть 18-річних хлопців — в Новини.LIVE сказав народний депутат України Дмитро Разумков.

Скільки ще поправок залишилося ухвалити по мобілізаційному законопроєкту?

— У законопроєкті більше 4 тисяч правок, із них пройшли близько півтори тисячі (станом на пʼятницю 22 березня. — Ред). Є розумні речі, які були у цьому законопроєкті ухвалені, в тому числі нашою командою "Розумна політика". Зокрема, норму про закріплення 15 млн для родин наших загиблих захисників. Тобто це буде визначатися не на рівні Кабміну, а буде закріплено в законі, щоби ніхто не міг сказати, що цього далі не буде.

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Друге важливе питання — змогли провести питання вислуги років. Ключові аспекти, на які будемо наполягати в залі — це демобілізація, закріплення виплат для військових на рівні закону.

Чому я кажу за демобілізацію? Те, що було запропоновано урядом, а опісля президент публічно виступив, що виступає проти демобілізації, це серйозний демотивуючий фактор для захисників.

Маєте на увазі демобілізація після 36 місяців служби?

— Президент взагалі сказав, що він проти демобілізації. 36 місяців — теж погана історія. Поясню, чому. Бо 36 місяців під Бахмутом і 36 місяців у Львові — це абсолютно різні 36 місяців. Наша команда "Розумна політика" подала правки про 24 місяці, із яких 8 безпосередньо в зоні бойових дій. Це буде чесно і стимулюватиме людей перебувати не лише у тилових підрозділах, а й загалом захищати свою Батьківщину.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Проте даний законопроєкт у тому вигляді, який є, не вирішує жодних задач. Адже він не дозволяє провести мобілізацію, не прописує процедури правильного підбору кадрів, він створює дуже великий негативний шлейф. Лише за січень він нашкодив українській державі більше, аніж російська агресія на початку війни. Нагадаю, що з банківських рахунків було виведено 27,4 млрд грн лише тому, що якийсь розумник заніс у даний законопроєкт норму про ймовірне блокування рахунків (для ухилянтів. — Ред.)

Станом на сьогодні ця норма скасована, також прибрана норма про консульські послуги (для чоловіків-українців за кордоном. — Ред.), про водійські права (мається на увазі позбавлення прав керування авто для ухилянтів від військової служби).

Також є інші норми, які ніхто не може пояснити. Наприклад, зменшення віку призову до 25 років.

Але цей законопроєкт вже прийнятий ВР і майже рік лежить на столі у президента

— Абсолютно вірно, але президент не хоче брати на себе відповідальність за його підписання. Адже це вдарить політично. Проте коли я задаю питання військовим, скільки ж людей ви плануєте добрати до війська — відповіді немає.

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Там (у законопроєкті) взагалі дуже багато поганих норм. Наприклад, там є норма, яка реально дозволить мобілізувати людей до війська із 18 років. Я буду говорити про це на комітеті, бо це велика проблема. Там це прописано так: якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, матиме військово-облікову спеціальність, стане на військовий облік, це призведе до того, що ТЦК зможуть мобілізувати її у 19 років.

Попри те, що це у нас ніяк офіційно не затверджено?

— Якщо буде проголосований даний закон у тій редакції, яка є на сьогодні, це буде затверджено.

Це називається поміж рядків?

— Це називається брехня. Давайте називати це не поміж рядків, це відверта брехня, яку заклали в цей законопроєкт. Хочу почути позицію Міністерства оборони, щоб вони мені про це сказали в очі і також буду говорити про це на комітеті, і в залі ВР. Не може влада брехати людям.

Адже і так на сьогодні довіра до неї впала катастрофічно, це показують багато соціологічних досліджень. Але якщо люди дізнаються, що завтра 18-20-річного можна буде забрати на фронт… Ну, вибачте, ми таким чином просто знищимо генофонд держави.

Плюс немає адекватного розуміння, а скільки людей має бути мобілізовано? Спершу йшлося про 100 тисяч, далі по 500 тисяч. Це ж великий розбіг — 100 і 500. Зараз виступає Шмигаль і каже, що буде менше. Я не знаю цифри менше або на багато менше. Я оперую конкретними показниками — 10-20-30 тисяч…

Навіть якщо повірити президенту, хоча це важко зробити, про безповоротні втрати на фронті у 31 тисячу, то це 2,5% від загального сектору Сил оборони. На сьогодні він становить 1,2 млн. Тобто у нас є ресурс, який може замінити тих, хто уже назавжди вибув із війська.

І ще важливе питання — немає відповіді, де на це брати гроші? Адже за розрахунками бюджетного комітету, додаткова мобілізація потягне за собою 722 млрд грн. Тобто це ще плюс 25% того бюджету, який є сьогодні. І таких запитань багато. Є відкриті, про які говорять всі, є закриті, як от про 18 років.