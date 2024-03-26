Мобилизация с 18 лет: Разумков расскрыл детали

Дмитрий Разумков. Фото: скриншот

В случае принятия нынешнего варианта законопроекта о мобилизации, в армию могут призывать даже 18-летних ребят — в Новини.LIVE сказал народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

Сколько поправок осталось принять по мобилизационному законопроекту?

— В законопроекте более 4 тысяч правок, из них прошли около полутора тысяч (по состоянию на пятницу 22 марта. — Ред). Есть разумные вещи, принятые в этом законопроекте, в том числе нашей командой "Розумна політика". В частности, норма о закреплении 15 млн для семей наших погибших защитников. То есть, это будет определяться не на уровне Кабмина, а будет закреплено в законе, чтобы никто не мог сказать, что этого дальше не будет.

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Также мы смогли провести вопросы о выслуге лет. Ключевые аспекты, на которые будем настаивать в зале — это демобилизация, закрепление выплат для военных на уровне закона.

Почему я говорю о демобилизации? То, что было предложено правительством, а затем президент публично выступил, что выступает против демобилизации, это серьезный демотивирующий фактор для защитников.

Имеете в виду демобилизацию после 36 месяцев службы?

— Президент вообще сказал, что он против демобилизации. 36 месяцев — тоже плохая история. Объясню почему. Потому что 36 месяцев под Бахмутом и 36 месяцев во Львове — это совершенно разные 36 месяцев. Наша команда "Розумна політика" подала правки о 24 месяцах, из которых 8 непосредственно в зоне боевых действий. Это будет честно и будет стимулировать людей находиться не только в тыловых подразделениях, но вообще защищать свою Родину.

ВСУ. Фото: Генштаб

Однако данный законопроект в том виде, который есть, не решает никаких задач. Он ведь не позволяет провести мобилизацию, не прописывает процедуры правильного подбора кадров, он создает очень большой отрицательный шлейф.

Только за январь он навредил украинскому государству больше, чем российская агрессия в начале войны. Напомню, что с банковских счетов было выведено 27,4 млрд грн только потому, что какой-то умник внес в данный законопроект норму о вероятной блокировке счетов (для уклонистов. — Ред.)

По состоянию на сегодняшний день эта норма отменена, также убрана норма о консульских услугах (для мужчин-украинцев за рубежом. — Ред.), о водительских правах (имеется в виду лишение прав вождения авто для уклоняющихся от военной службы).

Есть также другие нормы, которые никто не может объяснить. К примеру, уменьшение возраста призыва до 25 лет.

Но этот законопроект уже принят ВР и почти год лежит на столе у президента

— Совершенно верно, но президент не хочет брать на себя ответственность за его подписание. Это ведь ударит политически. Однако, когда я задаю вопрос военным, сколько же людей вы планируете добрать в армию — ответа нет.

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Там (в законопроекте) вообще очень много плохих норм. К примеру, там есть норма, которая реально позволит мобилизовать людей в армию с 18 лет. Я буду говорить об этом на комитете, потому что это большая проблема. Там это прописано так: если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, будет военно-учетная специальность, станет на военный учет, это приведет к тому, что ТЦК смогут мобилизовать его в 19 лет.

Несмотря на то, что это у нас официально не утверждено?

— Если будет проголосован данный закон в той редакции, которая есть на сегодня, это будет утверждено.

Это называется между строк?

— Это называется ложь. Давайте называть это не между строк, это откровенная ложь, которую заложили в этот законопроект. Хочу услышать позицию Министерства обороны, чтобы они мне об этом сказали в глаза и тоже буду говорить об этом на комитете и в зале ВР. Не могут власти врать людям.

Ведь и так на сегодняшний день доверие к ней упало катастрофически и это показывают многие социологические исследования. Но если люди узнают, что завтра 18-20-летнего можно будет забрать на фронт… Ну, извините, мы просто уничтожим генофонд государства.

Плюс нет адекватного понимания, а сколько людей должно быть мобилизовано? Сначала речь шла о 100 тысячах, далее по 500 тысячах. Это большой разбег — 100 и 500. Сейчас выступает Шмыгаль и говорит, что будет меньше. Я не знаю цифры меньше или намного меньше. Я оперирую конкретными показателями – 10-20-30 тысяч…

Даже если поверить президенту, хотя это трудно сделать, о безвозвратных потерях на фронте в 31 тысячу, то это 2,5% общего сектора Сил обороны. На сегодняшний день он составляет 1,2 млн. То есть у нас есть ресурс, который может заменить тех, кто уже навсегда выбыл из войска.

И еще немаловажный вопрос — нет ответа, где на это брать деньги? Ведь по расчетам бюджетного комитета дополнительная мобилизация повлечет за собой 722 млрд грн. То есть это еще плюс 25% бюджета, который есть сегодня. И таких вопросов много. Есть открытые, о которых говорят все, закрыты, как вот о 18-летних.