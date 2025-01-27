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Мобілізація за лотереєю — вчений про справедливість цього підходу

27 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На думку історика Плохія, проведення лотереї при мобілізації допоможе відчути справедливість всередині суспільства
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під час війни у В'єтнамі Сполучені Штати використовували лотерею для визначення порядку мобілізації громадян до військової служби. Успіх будь-якого методу комплектування армії залежить від того, чи сприймає суспільство його як справедливий. 

Про це в інтерв'ю "Главком" заявив професор історії Гарвардського університету Сергій Плохій, який проаналізував ефективність цього підходу.

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Лотерея, на його думку, є інструментом, який може гарантувати справедливість, оскільки всі громадяни мають рівні шанси бути призваними. Професор Плохій також зазначив, що існує інший підхід до формування армії — наймана служба, яка застосовується Росією.

У цьому випадку громадяни укладають контракт і отримують винагороду за військову службу. Хоча така система має формальну основу справедливості, вона все ж таки не позбавлена недоліків.

Вчений підкреслив, що універсальної формули справедливості для всіх країн та ситуацій не існує. Формула повинна враховувати особливості суспільства, його традиції та уявлення.

Плохій також провів паралелі між російсько-українською війною та Корейською та В'єтнамською війнами, зазначивши, що переговори в таких конфліктах можуть тривати роками, поки сторони не прийдуть до згоди про припинення вогню.

Раніше ми писали, що Кабмін оновив порядок бронювання та визначив перелік професій, які мають на це право.

А юрист пояснив, кому треба з'явитися до ТЦК для оновлення даних до 4 лютого 2025 року.

ЗСУ лотерея мобілізація війна в Україні військовозобов'язані

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02:39 У Києві чергова повітряна тривога і чутно вибух — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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