Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во время войны во Вьетнаме Соединенные Штаты использовали лотерею для определения порядка мобилизации граждан к военной службе. Успех любого метода комплектования армии зависит от того, воспринимает ли общество его как справедливый.

Об этом в интервью "Главком" заявил профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий, который проанализировал эффективность этого подхода.

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Лотерея, по его мнению, является инструментом, который может гарантировать справедливость, поскольку все граждане имеют равные шансы быть призванными.

Профессор Плохий также отметил, что существует другой подход к формированию армии - наемная служба, которая применяется Россией.

В этом случае граждане заключают контракт и получают вознаграждение за военную службу. Хотя такая система имеет формальную основу справедливости, она все же не лишена недостатков.

Ученый подчеркнул, что универсальной формулы справедливости для всех стран и ситуаций не существует. Формула должна учитывать особенности общества, его традиции и представления.

Плохий также провел параллели между российско-украинской войной и Корейской и Вьетнамской войнами, отметив, что переговоры в таких конфликтах могут длиться годами, пока стороны не придут к согласию о прекращении огня.

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