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Мобілізація засуджених — у Мін'юсті розповіли, як вона буде проходити

15 березня 2024 18:52
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація засуджених — у Мін'юсті розповіли, як вона буде проходити
Засудженні. Фото: freeradio.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українських засуджених можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Детальніше про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Про це повідомило видання Суспільне у п'ятницю, 15 березня.

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В Україні існує можливість мобілізації близько 50 тисяч громадян, які вже відбули покарання та перебувають на волі. Також можуть мобілізувати, приблизно 26 тисяч осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла про можливість мобілізації цих двох груп.

Чиновниця зазначила, що кінцева кількість людей, які можуть підлягати мобілізації, поки що не встановлена. Перша група включає тих, хто вже повернувся до життя в суспільстві після відбуття покарання. Друга група складається з осіб, які зараз ще відбувають покарання.

Розглядається питання мобілізації першої категорії. Адже вони вже вийшли на свободу і так само як і інші громадяни повинні захищати Україну, тому бажання тут не враховується.

Друга група, тобто засуджені, які на даний момент відбувають покарання, можуть бути умовно-достроково звільнені за умови подання заяви та укладення контракту.

Нагадаємо, що адвокат попередив про головні ризики мобілізації засуджених.

Раніше ми писали, кого із засуджених мобілізуватимуть до лав ЗСУ.

ЗСУ
в'язниця
Україна
ув'язнені
мобілізація

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