Мобилизация осужденных — в Минюсте рассказали, как она будет проходить

Осужденые. Фото: freeradio.com.ua

Украинских осужденных могут мобилизовать в ряды ВСУ. Детальнее об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Об этом сообщило издание Суспільне в пятницу, 15 марта.

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В Украине существует возможность мобилизации около 50 тысяч граждан, уже отбывших наказание и находящихся на свободе. Также могут мобилизовать примерно 26 тысяч человек, находящихся в местах лишения свободы. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала о возможности мобилизации этих двух групп.

Чиновница отметила, что окончательное количество людей, которые могут подлежать мобилизации, пока не установлено. Первая группа включает в себя тех, кто уже вернулся к жизни в обществе после отбывания наказания. Вторая группа состоит из лиц, которые сейчас отбывают наказание.

Рассматривается вопрос о мобилизации первой категории. Ведь они уже вышли на свободу и так же, как и другие граждане, должны защищать Украину, поэтому желание здесь не учитывается.

Вторая группа, то есть осужденные, на данный момент отбывающие наказание, могут быть условно-досрочно уволены при подаче заявления и заключении контракта.

Напомним, что адвокат предупредил о главных рисках мобилизации осужденных.

Ранее мы писали, кого из осужденных будут мобилизовать в ряды ВСУ.