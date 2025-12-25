Чи мобілізуватимуть жінок в Україні — відповідь адвокатки

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: Борис Корпусенко

Жодних законодавчих змін, які передбачали б мобілізацію жінок, в Україні немає. Про необхідність такого призову говорять лише деякі депутати.

Про це в коментарі виданню "Факти.ICTV" повідомила адвокатка Катерина Аніщенко.

Чи можлива мобілізація жінок в Україні

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, тоді як жінки можуть служити лише добровільно.

Українки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту та придатні до служби за станом здоров'я, мають ставати на військовий облік. Дані таких громадянок включають до військового реєстру, але навіть військовозобов'язаних жінок не мобілізуватимуть без їхньої згоди.

"Це зовсім на означає, що таким чином жінкам не треба дотримуватися правил військового обліку. Якщо, наприклад, жінка з медичною освітою не стане на військовий облік, її можуть оштрафувати відповідно до законодавства. Розмір штрафу такий самий, як і для чоловіків: від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень", — зазначила правознавиця.

Служити за контрактом і проходити базову військову підготовку жінки теж мають право. Вагітні військовослужбовиці можуть звільнитися зі служби.

"Відповідно до вимог чинного законодавства, мобілізація жінок можлива виключно на основі добровільної згоди... Жінки також зараз служать, багато з них пішли доброволицями та попідписували контракти, але щодо стовідсоткової мобілізації не йдеться", — підсумувала Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, в Україні триває перекваліфікація громадян на професії, які раніше вважалися чоловічими. Щоправда, через високе фізичне навантаження не всі спеціальності підходять для жінок.

Також ми повідомляли, що понад 12 тисяч жінок, які служать у лавах ЗСУ, уже отримали зимове спорядження. До того ж Нідерланди почали розробляти форму для жінок-військових за прикладом України.