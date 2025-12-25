Видео
Мобилизация

Главная Мобилизация Мобилизация женщин в Украине — что говорит адвокат

Мобилизация женщин в Украине — что говорит адвокат

Дата публикации 25 декабря 2025 01:30
Будут ли мобилизовать женщин в Украине — ответ адвоката
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко

Никаких законодательных изменений, которые предусматривали бы мобилизацию женщин, в Украине нет. О необходимости такого призыва говорят только некоторые депутаты.

Об этом в комментарии изданию "Факты.ICTV" сообщила адвокат Екатерина Анищенко.

Читайте также:

Возможна ли мобилизация женщин в Украине

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, тогда как женщины могут служить только добровольно.

Украинки в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и пригодны к службе по состоянию здоровья, должны становиться на воинский учет. Данные таких гражданок включают в военный реестр, но даже военнообязанных женщин не будут мобилизовать без их согласия.

"Это вовсе не означает, что таким образом женщинам не надо соблюдать правила воинского учета. Если, например, женщина с медицинским образованием не станет на воинский учет, ее могут оштрафовать в соответствии с законодательством. Размер штрафа такой же, как и для мужчин: от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен", — отметила правовед.

Служить по контракту и проходить базовую военную подготовку женщины тоже имеют право. Беременные военнослужащие могут уволиться со службы.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, мобилизация женщин возможна исключительно на основе добровольного согласия... Женщины также сейчас служат, многие из них пошли добровольцами и подписали контракты, но о стопроцентной мобилизации речь не идет", — подытожила Екатерина Анищенко.

Напомним, в Украине продолжается переквалификация граждан на профессии, которые ранее считались мужскими. Правда, из-за высокой физической нагрузки не все специальности подходят для женщин.

Также мы сообщали, что более 12 тысяч женщин, которые служат в рядах ВСУ, уже получили зимнее снаряжение. К тому же Нидерланды начали разрабатывать форму для женщин-военных по примеру Украины.

