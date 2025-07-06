Чи мобілізуватимуть жінок в Україні — відповідь РНБО

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

В Україні не планували й не планують мобілізувати жінок. Подібні розмови не мають жодного сенсу.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко.

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Скриншот повідомлення Олександра Коваленка

Мобілізація жінок в Україні

За словами представника РНБО, росіяни навмисно запускають через свою агентуру чутки про мобілізацію жінок. Зокрема, Олексій Арестович, який перебуває під санкціями РНБО, в інтерв'ю росіянці Латиніній заявляв, що кампанія підготовки до призову українок вже стартувала, а у вересні це питання активізується.

Коваленко нагадав, що YouTube-канал Арестовича заблокували, а Латиніна є представницею інформаційної машини Кремля та співпрацює з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, деякі українки обов'язково мають перебувати на військовому обліку. За порушення цієї вимоги передбачається покарання.



Також ми повідомляли, що жінкам, які мають медичну освіту, потрібно ставати на військовий облік. Це стосується навіть тих жінок, які жодного дня не працювали за фахом.