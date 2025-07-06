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Главная Мобилизация Мобилизация женщин в Украине — что говорят в СНБО

Мобилизация женщин в Украине — что говорят в СНБО

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 12:04
Будут ли мобилизовать женщин в Украине — ответ СНБО
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: ukrinform.ua

В Украине не планировали и не планируют мобилизовать женщин. Подобные разговоры не имеют никакого смысла.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко .

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Будут ли мобилизовать женщин в Украине
Скриншот сообщения Александра Коваленко

Мобилизация женщин в Украине

По словам представителя СНБО, россияне намеренно запускают через свою агентуру слухи о мобилизации женщин. В частности, Алексей Арестович, который находится под санкциями СНБО, в интервью россиянке Латыниной заявлял, что кампания подготовки к призыву украинок уже стартовала, а в сентябре этот вопрос активизируется.

Коваленко напомнил, что YouTube-канал Арестовича заблокировали, а Латынина является представительницей информационной машины Кремля и сотрудничает с российскими спецслужбами.

Напомним, некоторые украинки обязательно должны находиться на воинском учете. За нарушение этого требования предусматривается наказание.

Также мы сообщали, что женщинам, которые имеют медицинское образование, нужно становиться на воинский учет. Это касается даже тех женщин, которые ни дня не работали по специальности.

СНБО Алексей Арестович военный призыв мобилизация Александр Коваленко женщины на войне
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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