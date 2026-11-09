Прем’єр-міністр України Сергій Корецький. facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький 9 листопада відповів на електронну петицію щодо зміни вікових меж військової служби. Він повідомив, що Міністерство оборони готує законодавчі зміни до правил проходження служби під час воєнного стану. Пропозиції авторки звернення розглянуть під час цієї роботи, однак у відповіді немає рішення про зміну чинних норм.

Про це йдеться в електронній петиції, оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів України, передає Новини.LIVE.

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Петиція на сайті Кабміну. Скриншот: petition.kmu.gov.ua

Що відповів Корецький на петицію

У відповіді прем'єр зазначив, що питання опрацювали з урахуванням Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та правил проходження військової служби.

Свою позицію щодо можливого зниження вікової межі він пояснив так:

"Питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони", — зазначив Сергій Корецький.

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Міністерство оборони вже опрацьовує зміни до законодавства про проходження військової служби під час воєнного стану. Вони стосуватимуться строків служби та підстав для звільнення військовослужбовців.

Прем'єр також додав: "Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті".

Що пропонувала авторка петиції

Електронну петицію №41/010398-26еп зареєструвала Наталія Борсук 27 липня 2026 року. Збір підписів завершився 19 жовтня. За цей час звернення підтримали понад 25 тисяч громадян.

Авторка просила уряд підготувати законопроєкти та передати їх на розгляд Верховної Ради України. Вони мали передбачати такі зміни:

Зменшити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Дозволити військовослужбовцям звільнятися за власним бажанням після досягнення 55 років під час воєнного стану.

У петиції авторка пояснювала свою пропозицію станом здоров'я людей старшої вікової групи, потребами комплектування ЗСУ та важливістю збереження досвідчених фахівців для цивільної економіки.

Який граничний вік служби діє зараз

За чинним законодавством, під час особливого періоду граничний вік перебування на військовій службі становить 60 років для рядового, сержантського, старшинського, молодшого та старшого офіцерського складу. Для вищого офіцерського складу він становить 65 років.

Для перебування у запасі також діють вікові обмеження. Вони залежать від військового звання та категорії військовозобов'язаного.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що питання про призов чоловіків старшого віку залишається предметом обговорень, а в інформаційному просторі періодично з’являються повідомлення про зміну вікових обмежень.

Також Новини.LIVE писали, що після звільнення зі служби військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу. Для контрактників і кадрових військових її розмір залежить від вислуги років та підстав звільнення. Для мобілізованих діє окремий порядок розрахунку — за кожний повний місяць служби. У деяких випадках право на таку виплату втрачається.