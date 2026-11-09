Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 9 ноября ответил на электронную петицию об изменении возрастных ограничений военной службы. Он сообщил, что Министерство обороны готовит законодательные поправки к правилам прохождения службы в условиях военного положения. Предложения автора обращения будут рассмотрены в ходе этой работы, однако в ответе нет решения об изменении действующих норм.

Об этом говорится в электронной петиции, опубликованной на сайте Кабинета министров Украины, передает Новини.LIVE.

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Петиция на сайте Кабмина. Скриншот: petition.kmu.gov.ua

Что ответил Корецкий на петицию

В ответе премьер отметил, что вопрос был рассмотрен с учетом Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и правил прохождения военной службы.

Свою позицию относительно возможного снижения возрастного предела он объяснил так:

"Вопрос снижения предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе требует комплексного подхода с учетом ситуации с безопасностью в государстве, а также потребностей Сил обороны", — отметил Сергей Корецкий.

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Министерство обороны уже разрабатывает изменения в законодательство о прохождении военной службы во время военного положения. Они будут касаться сроков службы и оснований для увольнения военнослужащих.

Премьер также добавил: "В ходе проработки упомянутых изменений вопросы, затронутые в петиции, будут дополнительно рассмотрены".

Что предлагала автор петиции

Электронную петицию №41/010398-26эп зарегистрировала Наталья Борсук 27 июля 2026 года. Сбор подписей завершился 19 октября. За это время обращение поддержали более 25 тысяч граждан.

Автор просила правительство подготовить законопроекты и передать их на рассмотрение Верховной Рады Украины. Они должны были предусматривать следующие изменения:

Снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Разрешить военнослужащим увольняться по собственному желанию после достижения 55 лет во время военного положения.

В петиции автор объясняла свое предложение состоянием здоровья людей старшей возрастной группы, потребностями комплектования ВСУ и важностью сохранения опытных специалистов для гражданской экономики.

Какой предельный возраст службы действует сейчас

Согласно действующему законодательству, во время особого периода предельный возраст пребывания на военной службе составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского, младшего и старшего офицерского состава. Для высшего офицерского состава он составляет 65 лет.

Для пребывания в запасе также действуют возрастные ограничения. Они зависят от воинского звания и категории военнообязанного.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вопрос о призыве мужчин старшего возраста остается предметом обсуждений, а в информационном пространстве периодически появляются сообщения об изменении возрастных ограничений.

Также Новини.LIVE писали, что после увольнения со службы военнослужащие могут получить единовременную денежную помощь. Для контрактников и кадровых военных её размер зависит от выслуги лет и оснований увольнения. Для мобилизованных действует отдельный порядок расчёта — за каждый полный месяц службы. В некоторых случаях право на такую выплату утрачивается.