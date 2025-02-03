За словами генерал-майора Ігоря Назарова, вік можуть знизити на майбутнє

Мобілізовані до ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Колишній радник головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майор Ігор Назаров висловив припущення, що Україні може знадобитися зниження призовного віку. Він не підтримує пропозиції партнерів щодо мобілізації з 18 років, однак зазначив, що це може стати необхідним для забезпечення резервів на майбутнє.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Читайте також:

Чому можуть знизити мобілізаційний вік

За словами Назарова, такий крок не пов'язаний безпосередньо з веденням бойових дій, а спрямований на підготовку людських ресурсів на довгострокову перспективу.

Генерал-майор підкреслив, що російська армія демонструє високий рівень ефективності вогневого ураження, нехтуючи втратами військовослужбовців. Це дозволяє їм здійснювати тривалий наступ на окремих напрямках, використовуючи тактику "масованості".

Враховуючи залучення до війни російської армією солдатів з КНДР та активну вербування контрактників в обмін на фінансову винагороду, Назаров вважає, що Росія має потенціал для тривалої війни.

Кульмінація російського наступу, на його думку, залежить від того, коли і в якому обсязі Збройні Сили України отримають необхідну кількість засобів вогневого ураження.

Генерал-майор підкреслив, що Росія здатна вести тривалий наступ завдяки значним людським ресурсам та переведенню економіки на військові рейки.

Нагадаємо, близько тижня тому радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він пояснив це тим, що необхідно вирішити проблему нестачі живої сили на фронті.

У свою чергу декілька днів тому, колишній командував армією США у Європі Бен Годжес, зазначив, що на його думку, зниження мобілізаційного віку в Україні не вирішить проблему мобілізації.