По словам генерал-майора Игоря Назарова, возраст могут снизить на будущее

Мобилизованные в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бывший советник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Назаров высказал предположение, что Украине может понадобиться снижение призывного возраста. Он не поддерживает предложения партнеров по мобилизации с 18 лет, однако отметил, что это может стать необходимым для обеспечения резервов на будущее.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

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По словам Назарова, такой шаг не связан непосредственно с ведением боевых действий, а направлен на подготовку человеческих ресурсов на долгосрочную перспективу.

Генерал-майор подчеркнул, что российская армия демонстрирует высокий уровень эффективности огневого поражения, пренебрегая потерями военнослужащих. Это позволяет им осуществлять длительное наступление на отдельных направлениях, используя тактику "массированности".

Учитывая привлечение к войне российской армией солдат из КНДР и активную вербовку контрактников в обмен на финансовое вознаграждение, Назаров считает, что Россия имеет потенциал для длительной войны.

Кульминация российского наступления, по его мнению, зависит от того, когда и в каком объеме Вооруженные Силы Украины получат необходимое количество средств огневого поражения.

Генерал-майор подчеркнул, что Россия способна вести длительное наступление благодаря значительным человеческим ресурсам и переводу экономики на военные рельсы.

Напомним, около недели назад советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он объяснил это тем, что необходимо решить проблему нехватки живой силы на фронте.

В свою очередь несколько дней назад, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, отметил, что по его мнению, снижение мобилизационного возраста в Украине не решит проблему мобилизации.