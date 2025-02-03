По словам генерал-майора Игоря Назарова, возраст могут снизить на будущее

Мобилизационный возраст могут снизить — военный назвал причину
Бывший советник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Назаров высказал предположение, что Украине может понадобиться снижение призывного возраста. Он не поддерживает предложения партнеров по мобилизации с 18 лет, однако отметил, что это может стать необходимым для обеспечения резервов на будущее.
Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
Почему могут снизить мобилизационный возраст
По словам Назарова, такой шаг не связан непосредственно с ведением боевых действий, а направлен на подготовку человеческих ресурсов на долгосрочную перспективу.
Генерал-майор подчеркнул, что российская армия демонстрирует высокий уровень эффективности огневого поражения, пренебрегая потерями военнослужащих. Это позволяет им осуществлять длительное наступление на отдельных направлениях, используя тактику "массированности".
Учитывая привлечение к войне российской армией солдат из КНДР и активную вербовку контрактников в обмен на финансовое вознаграждение, Назаров считает, что Россия имеет потенциал для длительной войны.
Кульминация российского наступления, по его мнению, зависит от того, когда и в каком объеме Вооруженные Силы Украины получат необходимое количество средств огневого поражения.
Генерал-майор подчеркнул, что Россия способна вести длительное наступление благодаря значительным человеческим ресурсам и переводу экономики на военные рельсы.
Напомним, около недели назад советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он объяснил это тем, что необходимо решить проблему нехватки живой силы на фронте.
В свою очередь несколько дней назад, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, отметил, что по его мнению, снижение мобилизационного возраста в Украине не решит проблему мобилизации.
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