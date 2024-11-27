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Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

27 листопада 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як суд покарав мобілізованих, які не виконували накази командира, зокрема щодо отримання військової форми
Будівля Червоноградського міськрайонного суду Львівської області. Фото: court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Червоноградський міськрайонний суд Львівської області ухвалив у п'ятницю, 22 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, двоє уродженців Маріуполя у травні поточного року відмовилися отримувати військову форму та їхати у відрядження. Після виходу із СІЗО фігуранти намагалися втекти до Молдови. Через це проти них порушили кримінальні провадження за фактом непокори та дезертирства.

Рішення суду

У суді обидва обвинувачених свою провину не визнали. Один із чоловіків заявив, що за професією є музикантом, а не військовим, присяги військовослужбовця не приймав, а вбивати людей не може через свої релігійні переконання. Інший додав, що є баптистом, а після початку повномасштабного вторгнення волонтерив. За словами підсудних, після прибуття до військової частини вони одразу повідомили, що готові служити, однак зброю до рук не братимуть. Також обидва порушники зазначили, що не були військовослужбовцями, адже не складали присягу, не проходили військову підготовку та не мали військових квитків. Щодо спроби втекти до Молдови чоловіки дали різні показання: один заявив, що після виходу із СІЗО повертатися до військової частини не планував, інший — що не мав намір утекти.

За словами одного з допитаних, фігурантів мобілізували ще в січні поточного року. Через обмежену придатність до служби вони могли не перебувати в зоні бойових дій, а працювати інженерами або кухарями. У війську їх призначили на посади тесляра та муляра будівельного відділення.

Суд визнав обвинувачених винними та призначив кожному з них покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області військовослужбовець звернувся до суду, щоб стягнути кошти з військової частини. Боєць зазнав важкого поранення на фронті, однак не отримав виплати за лікування.

Також ми повідомляли, що в Миколаївській області підліток підпалив релейну шафу на залізниці. За диверсію неповнолітнього засудили до двох років іспитового терміну.

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