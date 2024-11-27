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Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

27 ноября 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал мобилизованных, которые не выполняли приказы командира, в частности, касательно получения военной формы
Здание Червоноградского горрайонного суда Львовской области. Фото: court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. За совершенное их привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Червоноградский горрайонный суд Львовской области вынес в пятницу, 22 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, двое уроженцев Мариуполя в мае текущего года отказались получать военную форму и ехать в командировку. После выхода из СИЗО фигуранты пытались сбежать в Молдову. Из-за этого против них возбудили уголовные производства по факту неповиновения и дезертирства.

Решение суда

В суде оба обвиняемых свою вину не признали. Один из мужчин заявил, что по профессии является музыкантом, а не военным, присяги военнослужащего не принимал, а убивать людей не может из-за своих религиозных убеждений. Другой добавил, что является баптистом, а после начала полномасштабного вторжения волонтерил. По словам подсудимых, по прибытии в воинскую часть они сразу сообщили, что готовы служить, однако оружие в руки брать не будут. Также оба нарушителя отметили, что не были военнослужащими, ведь не приносили присягу, не проходили военную подготовку и не имели военных билетов. Относительно попытки бежать в Молдову мужчины дали разные показания: один заявил, что после выхода из СИЗО возвращаться в воинскую часть не планировал, другой — что не собирался бежать.

По словам одного из допрошенных, фигурантов мобилизовали еще в январе этого года. Из-за ограниченной пригодности к службе они могли не находиться в зоне боевых действий, а работать инженерами или поварами. В армии их назначили на должности плотника и каменщика строительного отделения.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области военнослужащий обратился в суд, чтобы взыскать средства с воинской части. Боец получил тяжелое ранение на фронте, однако не получил выплаты за лечение.

Также мы сообщали, что в Николаевской области подросток поджег релейный шкаф на железной дороге. За диверсию несовершеннолетнего приговорили к двум годам испытательного срока.

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