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Мобілізований до лав ЗС РФ українець розстріляв окупантів

6 травня 2024 06:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Мобілізований до лав ЗС РФ українець розстріляв окупантів
Підозрюваний у розстрілі російських військовослужбовців Юрій Галушко. Фото: t.me/Tsaplienko
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Мобілізований до російської армії мешканець тимчасово окупованої території України після отримання зброї розстріляв окупантів. Йому вдалося ліквідувати шістьох російських бойовиків.

Про це в неділю, 5 травня, повідомили в Центрі національного спротиву.

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Розстріляні окупанти служили в артилерії та обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши на службу до ворога, місцевий житель використав зброю окупантів проти них самих, після чого втік.

Наразі росіяни намагаються розшукати підозрюваного, а місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.

"Росіяни на тимчасово окупованих територіях є ворогами для більшості населення, і їхні заяви про приєднання та рефлексії колаборантів є жалюгідними", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У російських пабліках також з'явилася інформація про "зрадника". За їхніми даними, вбивство скоїв військовослужбовець гаубично-артилерійського дивізіону 10-го танкового полку Юрій Галушко, 1966 року народження. Він "уночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, зачекав на слушний момент і почав шмаляти в сплячих хлопців, опісля чого втік".

Нагадаємо, російські окупанти перевіряють чоловіків, які намагаються в’їхати до Сєвєродонецька або виїхати звідти, на наявність військового обліку. Громадянам, в яких немає потрібних документів, видають повістки на місці.

Також ми повідомляли про те, що росіяни створюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області так звані призовні комісії, аби в подальшому мобілізувати місцевих мешканців на війну проти України.

війна
вбивство
окупанти
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окупація
війна в Україні

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