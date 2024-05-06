Мобилизированный в ряды ВС РФ украинец расстрелял оккупантов

Подозреваемый в расстреле российских военнослужащих Юрий Галушко. Фото: t.me/Tsaplienko

Мобилизированный в российскую армию житель временно оккупированной территории Украины после получения оружия расстрелял оккупантов. Ему удалось ликвидировать шестерых российских боевиков.

Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в Центре национального сопротивления.

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Расстрелянные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав на службу к врагу, местный житель использовал оружие окупантов против них самих, после чего скрылся.

В настоящее время россияне пытаются разыскать подозреваемого, а местные фейковые военкоматы приостановили мобилизационную кампанию в регионе.

"Россияне на временно оккупированных территориях являются врагами для большинства населения, и их заявления о присоединении и рефлексии коллаборантов жалки", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В российских пабликах также появилась информация о "изменнике". По их данным, убийство совершил военнослужащий гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка Юрий Галушко, 1966 года рождения. Он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал благоприятный момент и начал шмалять в спящих ребят, после чего скрылся".

Напомним, российские оккупанты проверяют мужчин, которые пытаются въехать в Северодонецк или уехать оттуда, на наличие военного учета. Гражданам, у которых нет нужных документов, выдают повестки на месте.

Также мы сообщали о том, что россияне создают на временно оккупированных территориях Запорожской области так называемые призывные комиссии, чтобы в дальнейшем мобилизовать местных жителей на войну против Украины.