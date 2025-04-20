Контракт із ЗСУ - чи може мобілізований перейти на контракт

Військовослужбовці під час підготовки. Фото: 242 центр підготовки підрозділів

Військовослужбовець, який потрапив до Збройних сил України на умовах мобілізації, має право перейти на контрактну службу. Для цього перш за все потрібно отримати відношення від відповідної військової частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відношення і рапорт

Військовослужбовець, який був мобілізований, може перейти на контрактну форму служби.

Але для цього воїну потрібно отримати відношення від військової частини, де він планує служити за контрактом.

Далі військовий має оформити рапорт на переміщення.

"Рапорт на переміщення подається засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+", — підкреслив Юрій Айвазян.

Які документи потрібні для переведення на контракт

Юрист наголосив, що одного тільки рапорту недостатньо для оформлення переведення на контрактну службу.

Потрібно надати також:

копію військового квитка чи посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним;

погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов’язковим, зазначено нижче). Таке погодження може бути надане як окремим документом, так і у формі погодження (схвалення) рапорту засобами Порталу "Армія+", інших інформаційно-комунікаційних систем, систем електронного документообігу;

висновок військово-лікарської комісії (це потрібно тільки для тих військовослужбовців, які переміщуються на підставі висновку ВЛК).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати і гарантії мають військовослужбовці-контрактники.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є умови "контракту 18-24".