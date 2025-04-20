Контракт с ВСУ - может ли мобилизованный перейти на контракт

Военнослужащие во время подготовки. Фото: 242 центр подготовки подразделений

Военнослужащий, который попал в Вооруженные силы Украины на условиях мобилизации, имеет право перейти на контрактную службу. Для этого прежде всего нужно получить отношение от соответствующей воинской части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отношение и рапорт

Военнослужащий, который был мобилизован, может перейти на контрактную форму службы.

Но для этого воину нужно получить отношение от воинской части, где он планирует служить по контракту.

Далее военный должен оформить рапорт на перемещение.

"Рапорт на перемещение подается средствами Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армія+", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Какие документы нужны для перевода на контракт

Юрист отметил, что одного только рапорта недостаточно для оформления перевода на контрактную службу.

Нужно предоставить также:

копию военного билета или удостоверения офицера;

рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий желает быть перемещенным;

согласование командира воинской части, в которой проходит военную службу такой военнослужащий (кроме тех категорий военнослужащих, для которых такое согласование не является обязательным, указано ниже). Такое согласование может быть предоставлено как отдельным документом, так и в форме согласования (одобрения) рапорта средствами Портала "Армія+", других информационно-коммуникационных систем, систем электронного документооборота;

заключение военно-врачебной комиссии (это нужно только для тех военнослужащих, которые перемещаются на основании заключения ВВК).

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты и гарантии имеют военнослужащие-контрактники.

Добавим, мы сообщали о том, каковы условия "контракта 18-24".