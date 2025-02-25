Переведення мобілізованого — чи можна перевести з прикордонників до ЗСУ

Мобілізований в ДПСУ — чи можна перевестись до ЗСУ
Громадянин, який був мобілізований до ДПСУ, може перевестись до лав Збройних сил України. Для цього він повинен мати відношення із військової частини ЗСУ, в якій планує надалі проходити службу.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Куди можна перевестися із ДПСУ
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він після мобілізації до Державної прикордонної служби перевестися до іншої військової структури.
"Можна спробувати перевестися до ЗСУ", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Також юрист наголосив, що є такі структури, до яких неможливо перевестись.
"До ДСНС навряд чи вийде, бо це відомство МВС", — пояснив Айвазян.
Який документи потрібно мати для переведення
Адвокат пояснив, з чого починається процес переведення військовослужбовця.
"Для переведення вам необхідно мати відношення від частини, в якій ви збираєтесь проходити службу", — зазначив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть контрактника переводити з однієї частини до іншої.
Додамо, ми повідомляли про те, як мобілізований може перевестись до ССО.
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