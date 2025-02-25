Переведення мобілізованого — чи можна перевести з прикордонників до ЗСУ

Мобілізовані громадяни України. Фото: "Вечірній Київ"

Громадянин, який був мобілізований до ДПСУ, може перевестись до лав Збройних сил України. Для цього він повинен мати відношення із військової частини ЗСУ, в якій планує надалі проходити службу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він після мобілізації до Державної прикордонної служби перевестися до іншої військової структури.

"Можна спробувати перевестися до ЗСУ", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Також юрист наголосив, що є такі структури, до яких неможливо перевестись.

"До ДСНС навряд чи вийде, бо це відомство МВС", — пояснив Айвазян.

Який документи потрібно мати для переведення

Адвокат пояснив, з чого починається процес переведення військовослужбовця.

"Для переведення вам необхідно мати відношення від частини, в якій ви збираєтесь проходити службу", — зазначив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть контрактника переводити з однієї частини до іншої.

Додамо, ми повідомляли про те, як мобілізований може перевестись до ССО.