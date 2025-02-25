Перевод мобилизованного можно ли перевести из пограничников в ВСУ

Мобилизованные граждане Украины. Фото: "Вечірній Київ"

Гражданин, который был мобилизован в ГПСУ, может перевестись в ряды Вооруженных сил Украины. Для этого он должен иметь отношение из воинской части ВСУ, в которой планирует в дальнейшем проходить службу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после мобилизации в Государственную пограничную службу перевестись в другую военную структуру.

"Можно попробовать перевестись в ВСУ", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Также юрист отметил, что есть такие структуры, в которые невозможно перевестись.

"В ГСЧС вряд ли получится, потому что это ведомство МВД", — пояснил Айвазян.

Какие документы нужно иметь для перевода

Адвокат объяснил, с чего начинается процесс перевода военнослужащего.

"Для перемещения вам необходимо иметь отношение от части, в которой вы собираетесь проходить службу", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли контрактника переводить из одной части в другую.

Добавим, мы сообщали о том, как мобилизованный может перевестись в ССО.