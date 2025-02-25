Перевод мобилизованного можно ли перевести из пограничников в ВСУ

Мобилизован в ГПСУ — можно ли перевестись в ВСУ
Гражданин, который был мобилизован в ГПСУ, может перевестись в ряды Вооруженных сил Украины. Для этого он должен иметь отношение из воинской части ВСУ, в которой планирует в дальнейшем проходить службу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Куда можно перевестись из ГПСУ
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после мобилизации в Государственную пограничную службу перевестись в другую военную структуру.
"Можно попробовать перевестись в ВСУ", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Также юрист отметил, что есть такие структуры, в которые невозможно перевестись.
"В ГСЧС вряд ли получится, потому что это ведомство МВД", — пояснил Айвазян.
Какие документы нужно иметь для перевода
Адвокат объяснил, с чего начинается процесс перевода военнослужащего.
"Для перемещения вам необходимо иметь отношение от части, в которой вы собираетесь проходить службу", — отметил Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли контрактника переводить из одной части в другую.
Добавим, мы сообщали о том, как мобилизованный может перевестись в ССО.
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