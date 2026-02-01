Свідок Єгови не схотів їхати на виконання бойового завдання — що вирішив суд

Чоловік молиться. Фото ілюстративне: freepik.com

Військовослужбовець не схотів виконувати наказ командира та відмовився їхати в Слов'янськ на виконання завдання. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 19 січня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 19 листопада 2024 року фігуранта мобілізували, зарахували до складу військової частини та призначили солдатом резерву 29-ї запасної роти. 1 грудня того ж року під час шикування особового складу заступник начальника штабу батальйону повідомив бійцям, що командир наказав їм вирушити до Слов'янська. Мобілізований відкрито відмовився їхати в зону бойових дій і заявив, що не вважає себе солдатом.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік пояснив, що від 1997 року є Свідком Єгови, тому не може носити військову форму, перебувати на забезпеченні військової частини та виконувати бойові завдання у складі ЗСУ. Також він додав, що готовий пройти альтернативну службу, але у статусі цивільного, а не бійця.

"Для нього є неприйнятним отримувати зарплату як військовослужбовець, бути водієм чи кухарем, копати траншеї, будувати бліндажі, бути медбратом у військовому госпіталі, військовим капеланом, оскільки це суперечить його сумлінню віруючої людини", — йдеться у вироку.

Суддя наголосив, що службу за призовом в умовах воєнного стану неможливо замінити альтернативною. В умовах збройної агресії РФ проти України захищати державу мають військовозобов'язані будь-якого віросповідання. Фігуранта засудили до п'яти років в'язниці. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Івано-Франківський апеляційний суд.

Нагадаємо, житель Львівщини у Viber-групі інформував про розташування груп оповіщення. Упродовж трьох років він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також ми повідомляли, що житель Миколаєва допомагав росіянам наводити ракетні удари по стратегічних об'єктах та ремонтних базах на півдні України. Зрадника засудили до 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно.