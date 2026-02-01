Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизованный верующий не выполнил приказ командира — как его наказал суд

Мобилизованный верующий не выполнил приказ командира — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 00:33
Свидетель Иеговы не захотел ехать на выполнение боевого задания — что решил суд
Мужчина молится. Фото иллюстративное: freepik.com

Военнослужащий не захотел выполнять приказ командира и отказался ехать в Славянск на выполнение задания. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес 19 января.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 19 ноября 2024 года фигуранта мобилизовали, зачислили в состав воинской части и назначили солдатом резерва 29-й запасной роты. 1 декабря того же года во время построения личного состава заместитель начальника штаба батальона сообщил бойцам, что командир приказал им отправиться в Славянск. Мобилизованный открыто отказался ехать в зону боевых действий и заявил, что не считает себя солдатом.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина объяснил, что с 1997 года является Свидетелем Иеговы, поэтому не может носить военную форму, находиться на обеспечении воинской части и выполнять боевые задачи в составе ВСУ. Также он добавил, что готов пройти альтернативную службы, но в статусе гражданского, а не бойца.

"Для него неприемлемо получать зарплату как военнослужащий, быть водителем или поваром, копать траншеи, строить блиндажи, быть медбратом в военном госпитале, военным капелланом, поскольку это противоречит его совести верующего человека", — говорится в приговоре.

Судья отметил, что службу по призыву в условиях военного положения невозможно заменить альтернативной. В условиях вооруженной агрессии РФ против Украины защищать государство должны военнообязанные любого вероисповедания. Фигуранта приговорили к пяти годам тюрьмы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Ивано-Франковский апелляционный суд.

Напомним, житель Львовщины в Viber-группе информировал о расположении групп оповещения. В течение трех лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что житель Николаева помогал россиянам наводить ракетные удары по стратегическим объектам и ремонтным базам на юге Украины. Предателя приговорили к 15 годам заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество.

суд религия мобилизация военнослужащие военная служба судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации