Свидетель Иеговы не захотел ехать на выполнение боевого задания — что решил суд

Военнослужащий не захотел выполнять приказ командира и отказался ехать в Славянск на выполнение задания. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес 19 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 19 ноября 2024 года фигуранта мобилизовали, зачислили в состав воинской части и назначили солдатом резерва 29-й запасной роты. 1 декабря того же года во время построения личного состава заместитель начальника штаба батальона сообщил бойцам, что командир приказал им отправиться в Славянск. Мобилизованный открыто отказался ехать в зону боевых действий и заявил, что не считает себя солдатом.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина объяснил, что с 1997 года является Свидетелем Иеговы, поэтому не может носить военную форму, находиться на обеспечении воинской части и выполнять боевые задачи в составе ВСУ. Также он добавил, что готов пройти альтернативную службы, но в статусе гражданского, а не бойца.

"Для него неприемлемо получать зарплату как военнослужащий, быть водителем или поваром, копать траншеи, строить блиндажи, быть медбратом в военном госпитале, военным капелланом, поскольку это противоречит его совести верующего человека", — говорится в приговоре.

Судья отметил, что службу по призыву в условиях военного положения невозможно заменить альтернативной. В условиях вооруженной агрессии РФ против Украины защищать государство должны военнообязанные любого вероисповедания. Фигуранта приговорили к пяти годам тюрьмы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Ивано-Франковский апелляционный суд.

