В ТЦК відреагували на відео мобілізованого з розбитим обличчям

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Нещодавно у мережі з’явилося відео, де мобілізований з Рівненщини з розбитим обличчям звертається до дружини, натякаючи на побиття в Територіальному центрі комплектування. Згодом у Рівненському ТЦК прокоментували цей інцидент.

Відповідний допис з поясненням ситуації Рівненський обласний ТЦК та СП опублікував у Facebook.

Реакція ТЦК на відео мобілізованого з розбитим обличчям

У повідомленні ТЦК зазначається, що 6 серпня 2025 року близько 00:20 до Рівненського районного ТЦК та СП у супроводі працівників правоохоронних органів було доставлено військовозобов’язаного громадянина, який перебував у стані, що викликав занепокоєння.

За наявною інформацією, він поводився агресивно, алогічно, не реагував на зауваження, намагався самовільно залишити територію військового об’єкта.

"Під час спроби втечі вказаний громадянин втратив рівновагу, впав та отримав тілесні ушкодження обличчя. Згодом він почав фіксувати власний стан на камеру та поширювати відео з коментарями, що перекручують обставини події та намагаються сформувати у громадськості хибне враження про нібито неправомірні дії співробітників ТЦК та СП", — розповідають у Рівненському ТЦК.

А також додають, що відеоматеріали, на яких видно, що громадянин самостійно тримав мобільний телефон і знімав оточення, підтверджують відсутність застосування до нього незаконних фізичних дій з боку співробітників ТЦК та СП. А сам військовозобов'язаний пройшов ВЛК, був визнаний придатним до проходження військової служби та нині перебуває на території одного з навчальних центрів підготовки підрозділів ВМС ЗС України.

У ТЦК зазначили, що всі дії даного громадянина зафіксовані на бодікамери співробітників Національної поліції України. А також додали, що начальником Рівненського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування з метою з’ясування всіх причин та обставин події, яка мала місце на території Рівненського районного ТЦК та СП.

"Закликаємо громадян утримуватися від агресивної поведінки під час виконання законних вимог співробітників ТЦК та СП та не створювати ситуацій, що можуть бути використані для дестабілізації суспільних настроїв", — підсумували у Рівненському ТЦК.

Скриншот повідомлення Рівненського ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що з 1 вересня усі працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час вручення повісток.

Народний депутат Сергій Євтушок пояснив, у чому полягає перевага бодікамер для працівників ТЦК.