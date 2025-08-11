Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизованный снял видео с разбитым лицом — в ТЦК отреагировали

Мобилизованный снял видео с разбитым лицом — в ТЦК отреагировали

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:00
В ТЦК отреагировали на видео мобилизованного с разбитым лицом
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Недавно в сети появилось видео, где мобилизованный из Ровенской области с разбитым лицом обращается к жене, намекая на избиение в Территориальном центре комплектования. Позже в Ровенском ТЦК прокомментировали этот инцидент.

Соответствующее сообщение с объяснением ситуации Ровенский областной ТЦК и СП опубликовал в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Реакция ТЦК на видео мобилизованного с разбитым лицом

В сообщении ТЦК отмечается, что 6 августа 2025 года около 00:20 в Ровенский районный ТЦК и СП в сопровождении сотрудников правоохранительных органов был доставлен военнообязанный гражданин, который находился в состоянии, вызывающем беспокойство.

По имеющейся информации, он вел себя агрессивно, алогично, не реагировал на замечания, пытался самовольно покинуть территорию военного объекта.

"Во время попытки побега указанный гражданин потерял равновесие, упал и получил телесные повреждения лица. Впоследствии он начал фиксировать собственное состояние на камеру и распространять видео с комментариями, которые искажают обстоятельства происшествия и пытаются сформировать у общественности ложное впечатление о якобы неправомерных действиях сотрудников ТЦК и СП", — рассказывают в Ровенском ТЦК.

А также добавляют, что видеоматериалы, на которых видно, что гражданин самостоятельно держал мобильный телефон и снимал окружение, подтверждают отсутствие применения к нему незаконных физических действий со стороны сотрудников ТЦК и СП. А сам военнообязанный прошел ВВК, был признан годным к прохождению военной службы и сейчас находится на территории одного из учебных центров подготовки подразделений ВМС ВС Украины.

В ТЦК отметили, что все действия данного гражданина зафиксированы на бодикамеры сотрудников Национальной полиции Украины. А также добавили, что начальником Ровенского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех причин и обстоятельств происшествия, которое имело место на территории Ровенского районного ТЦК и СП.

"Призываем граждан воздерживаться от агрессивного поведения во время выполнения законных требований сотрудников ТЦК и СП и не создавать ситуаций, которые могут быть использованы для дестабилизации общественных настроений", — подытожили в Ровенском ТЦК.

ТЦК скандал
Скриншот сообщения Ровенского ТЦК/Facebook

Напомним, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время вручения повесток.

Народный депутат Сергей Евтушок объяснил, в чем заключается преимущество бодикамер для работников ТЦК.

скандал Ровенская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации