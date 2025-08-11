В ТЦК отреагировали на видео мобилизованного с разбитым лицом

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Недавно в сети появилось видео, где мобилизованный из Ровенской области с разбитым лицом обращается к жене, намекая на избиение в Территориальном центре комплектования. Позже в Ровенском ТЦК прокомментировали этот инцидент.

Соответствующее сообщение с объяснением ситуации Ровенский областной ТЦК и СП опубликовал в Facebook.

Реакция ТЦК на видео мобилизованного с разбитым лицом

В сообщении ТЦК отмечается, что 6 августа 2025 года около 00:20 в Ровенский районный ТЦК и СП в сопровождении сотрудников правоохранительных органов был доставлен военнообязанный гражданин, который находился в состоянии, вызывающем беспокойство.

По имеющейся информации, он вел себя агрессивно, алогично, не реагировал на замечания, пытался самовольно покинуть территорию военного объекта.

"Во время попытки побега указанный гражданин потерял равновесие, упал и получил телесные повреждения лица. Впоследствии он начал фиксировать собственное состояние на камеру и распространять видео с комментариями, которые искажают обстоятельства происшествия и пытаются сформировать у общественности ложное впечатление о якобы неправомерных действиях сотрудников ТЦК и СП", — рассказывают в Ровенском ТЦК.

А также добавляют, что видеоматериалы, на которых видно, что гражданин самостоятельно держал мобильный телефон и снимал окружение, подтверждают отсутствие применения к нему незаконных физических действий со стороны сотрудников ТЦК и СП. А сам военнообязанный прошел ВВК, был признан годным к прохождению военной службы и сейчас находится на территории одного из учебных центров подготовки подразделений ВМС ВС Украины.

В ТЦК отметили, что все действия данного гражданина зафиксированы на бодикамеры сотрудников Национальной полиции Украины. А также добавили, что начальником Ровенского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех причин и обстоятельств происшествия, которое имело место на территории Ровенского районного ТЦК и СП.

"Призываем граждан воздерживаться от агрессивного поведения во время выполнения законных требований сотрудников ТЦК и СП и не создавать ситуаций, которые могут быть использованы для дестабилизации общественных настроений", — подытожили в Ровенском ТЦК.

Скриншот сообщения Ровенского ТЦК/Facebook

Напомним, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время вручения повесток.

Народный депутат Сергей Евтушок объяснил, в чем заключается преимущество бодикамер для работников ТЦК.