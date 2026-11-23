Оскарження мобілізації заброньованого працівника. Фото: колаж Новини.LIVE

Подана через "Дію" заявка на перебронювання не захищає від призову, якщо стара відстрочка вже закінчилася. Натомість якщо мобілізація сталася за чинної броні, то суд може зобов'язати частину звільнити військового. У таких суперечках усе вирішують три речі: точна дата призову, чи діяла бронь від мобілізації саме в цей день і чи є документальне підтвердження броні.

Про це повідомили юристи на порталі Asap Advokat, передає Новини.LIVE.

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Подана заявка в "Дії" — це ще не бронь

21 вересня 2026 року Третій апеляційний адміністративний суд розглянув справу №160/23914/25. Працівник АТ "Укрзалізниця" мав бронювання до 16 липня 2025 року. Вже 17 липня роботодавець подав через "Дію" документи на нове бронювання, але 18 липня чоловіка мобілізували.

У суді працівник доводив, що компанія вчасно почала оформлення, а затримка в реєстрі не повинна позбавляти його відстрочки. Проте суд ці аргументи відхилив. Проблема в тому, що подання заявки через "Дію" лише запускає процедуру, але не продовжує стару бронь автоматично. На день наказу про призов попередня відстрочка вже спливла, а нового рішення ще не було.

Не допомогли й скарги чоловіка на порушення військового обліку, примусове доставлення до ТЦК та помилки під час ВЛК. Суд пояснив, що якщо чинної відстрочки немає, самі лише процедурні недоліки не роблять призов незаконним, тим паче що висновок ВЛК про придатність діяв і ніхто його не оскаржував.

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Чи законна мобілізація, якщо бронь діяла на день призову

Зовсім інший результат показала справа №620/3618/25, яку 15 вересня 2026 року розглянув Шостий апеляційний адміністративний суд. Працівника відправили до військової частини 14 лютого 2025 року, хоча на цю дату він уже мав чинне бронювання, яке було у базах даних. Попри це, ТЦК видав накази про призов і направлення, а командир зарахував чоловіка до списків частини.

Суд визнав накази ТЦК незаконними, бо за пунктом 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" такого працівника взагалі не мали права призивати. Але головна проблема в подібних справах інша. Якщо людина вже в армії, самого скасування наказу ТЦК замало, щоб повернутися додому.

Тому апеляційний суд підтримав скасування наказу командира військової частини та зобов'язав частину звільнити чоловіка зі служби й виключити його зі списків особового складу. Водночас це не означає, що будь-яке порушення при мобілізації автоматично гарантує звільнення. У суді щоразу потрібно довести саме наявність чинної відстрочки та незаконність призову.

Якщо людину вже призвали, найперше треба перевірити, чи діяла відстрочка саме на дату видання наказу про призов.

Якщо так, діяти потрібно в чотири кроки:

Підготуйте дані з реєстру, електронний військово-обліковий документ і підтвердження від роботодавця. Потрібно знати, коли і на яких підставах ТЦК видав наказ про призов, а командир — наказ про зарахування до частини. Залучайте юриста. Фахівець допоможе правильно визначити відповідачів і сформулювати вимоги до суду. У позові варто просити не лише скасувати наказ ТЦК, а й скасувати похідний наказ військової частини та зобов'язати її звільнити людину й виключити зі списків особового складу.

Навіть чинна бронь потребує належного документального підтвердження, а оформлення відстрочки вже після призову зазвичай не робить попередню мобілізацію незаконною.

Як не потрапити під призов під час перебронювання

Перевіряйте дату самі. Працівнику не варто покладатися лише на слова кадровиків про те, що документи подали, тому самостійно перевіряйте реальний строк дії своєї відстрочки.

Не тягніть до останнього дня. Роботодавець має стежити за строками заздалегідь і закладати час на розгляд заявки, бо переоформлення в останній день несе прямий ризик мобілізації.

Не плутайте заявку з готовою бронею. Завжди перевіряйте результат розгляду документів, щоб бачити саме факт надання відстрочки, а не просто квитанцію про подання.

На виклик до ТЦК та СП приходьте з актуальним військово-обліковим документом і доказами чинного бронювання. Якщо в реєстрі є помилки чи розбіжності, одразу звертайтеся до роботодавця та уповноважених органів, щоб їх виправити.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що частині підприємств доведеться наново доводити свою критичну важливість, якщо для їхньої сфери чи області змінили критерії відбору. Перевірка таких компаній може розтягнутися до лютого 2027 року.

Також для роботодавців посилили наслідки за безлад у військовому обліку. Зараз це закінчується не тільки адміністративними штрафами для керівників. Якщо порушення повторюються постійно, компанії можуть просто не дозволити забронювати більше людей.

Паралельно в державі думають над новою схемою, яка дала б бізнесу змогу бронювати навіть усіх 100% працівників. Умовою для цього має стати щомісячне направлення до армії до 1% військовозобов'язаних співробітників на обмежений час, але поки що ця ініціатива не працює.