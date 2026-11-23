Обжалование мобилизации работника с бронированием. Фото: коллаж Новини.LIVE

Заявка на переброню, поданная через "Дію", не защищает от призыва, если срок прежней отсрочки уже истек. Зато если мобилизация произошла при действующей отсрочке, то суд может обязать часть освободить военнослужащего. В таких спорах всё решают три фактора: точная дата призыва, действовала ли отсрочка от мобилизации именно в этот день и имеется ли документальное подтверждение отсрочки.

Об этом сообщили юристы на портале Asap Advokat, передает Новини.LIVE.

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Поданная заявка в "Дії" — это ещё не отсрочка

21 сентября 2026 года Третий апелляционный административный суд рассмотрел дело №160/23914/25. Сотрудник АО "Укрзализныця" имел отсрочку до 16 июля 2025 года. Уже 17 июля работодатель подал через "Дію" документы на новое бронирование, но 18 июля мужчину мобилизовали.

В суде работник доказывал, что компания своевременно начала оформление, а задержка в реестре не должна лишать его отсрочки. Однако суд эти аргументы отклонил. Проблема в том, что подача заявки через "Дію" лишь запускает процедуру, но не продлевает старую бронь автоматически. На день приказа о призыве предыдущая отсрочка уже истекла, а нового решения ещё не было.

Не помогли и жалобы мужчины на нарушение воинского учета, принудительную доставку в ТЦК и ошибки во время ВВК. Суд пояснил, что если действующей отсрочки нет, одни лишь процедурные недостатки не делают призыв незаконным, тем более что заключение ВВК о годности действовало и никто его не оспаривал.

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Законна ли мобилизация, если бронь действовала на день призыва

Совершенно иной исход имело дело № 620/3618/25, которое 15 сентября 2026 года рассмотрел Шестой апелляционный административный суд. Работника отправили в воинскую часть 14 февраля 2025 года, хотя на эту дату у него уже была действующая бронь, которая фигурировала в базах данных. Несмотря на это, ТЦК издал приказы о призыве и направлении, а командир зачислил мужчину в списки части.

Суд признал приказы ТЦК незаконными, поскольку согласно пункту 1 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" такого работника вообще не имели права призывать. Но главная проблема в подобных делах заключается в другом. Если человек уже находится в армии, одной отмены приказа ТЦК недостаточно, чтобы вернуться домой.

Поэтому апелляционный суд поддержал отмену приказа командира воинской части и обязал часть уволить мужчину со службы и исключить его из списков личного состава. В то же время это не означает, что любое нарушение при мобилизации автоматически гарантирует увольнение. В суде каждый раз необходимо доказать именно наличие действующей отсрочки и незаконность призыва.

Если человека уже призвали, в первую очередь нужно проверить, действовала ли отсрочка именно на дату издания приказа о призыве.

Если да, действовать нужно в четыре этапа:

Подготовьте данные из реестра, электронный военно-учетный документ и подтверждение от работодателя. Необходимо знать, когда и на каких основаниях ТЦК издал приказ о призыве, а командир — приказ о зачислении в часть. Обратитесь к юристу. Специалист поможет правильно определить ответчиков и сформулировать исковые требования. В иске следует просить не только отменить приказ ТЦК, но и отменить вытекающий из него приказ воинской части, а также обязать её уволить человека и исключить из списков личного состава.

Даже действующая бронь требует надлежащего документального подтверждения, а оформление отсрочки уже после призыва, как правило, не делает предварительную мобилизацию незаконной.

Как не попасть под призыв во время перебронирования

Проверяйте дату самостоятельно. Работнику не стоит полагаться только на слова кадровиков о том, что документы поданы, поэтому самостоятельно проверяйте реальный срок действия своей отсрочки.

Не тяните до последнего дня. Работодатель должен следить за сроками заранее и закладывать время на рассмотрение заявки, так как переоформление в последний день несет прямой риск мобилизации.

Не путайте заявку с готовой отсрочкой. Всегда проверяйте результат рассмотрения документов, чтобы убедиться именно в факте предоставления отсрочки, а не просто в квитанции о подаче.

На вызов в ТЦК и СП приходите с действующим военно-учетным документом и доказательствами действующей отсрочки. Если в реестре есть ошибки или несоответствия, сразу обращайтесь к работодателю и уполномоченным органам, чтобы их исправить.

Новини.LIVE сообщали ранее, что части предприятий придётся заново доказывать свою критическую важность, если для их сферы или области изменили критерии отбора. Проверка таких компаний может растянуться до февраля 2027 года.

Также для работодателей ужесточили меры наказания за нарушения в военном учете. Сейчас это обходится не только административными штрафами для руководителей. Если нарушения повторяются постоянно, компании могут просто не разрешить забронировать больше сотрудников.

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