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Мобілізувати потрібно не всіх підряд — Притула висловився про призов

2 липня 2024 18:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Притула висловився про несправедливість у мобілізаційному процесі
Сергій Притула на інтерв’ю "Українській правді". Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула вважає, що Україна сильно запізнилася із законом про мобілізацію, який був ухвалений в травні. Це варто було зробити ще рік — півтора тому.

Таку думку Притула висловив в інтерв'ю "Українській правді" у вівторок, 2 липня.

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"Ніколи не буде такого мобілізаційного протоколу, щоб він всім сподобався. Це апріорі неможливо. Багато хто за різних обставин буде вважати, що мобілізація є несправедливою. Але, на жаль, хаос зберігається. Мобілізовувати треба не просто всіх підряд", — розповів Притула.

За його словами, мобілізація повинна закривати конкретні потреби відповідно ще й до фаху людини. Також Притула зазначив, що є брак гідності в мобілізаційному процесі. Він вважає, що не можна поводити себе з людьми в такий спосіб, як це, на жаль, часом трапляється.

"Коли їде фура, яка везе ліки, на блокпосту її зупиняють, а водієві дають бойову повістку і в тапках везуть на "Десну" — це не добре. Коли людям не дають часу закрити якісь справи свої, попрощатися, поцьомати дітей, закрити кредит, переоформити якісь папери — це не добре. Коли ти хочеш, щоб хтось тебе захищав, людину треба гарно попросити, а не волокти", — додав Притула.

Волонтер озвучив ще одну проблему — коли  багато чоловіків мобілізаційного віку сидять вдома вже два роки і нікуди не виходять.

"Їх можна, звичайно, засуджувати за те, що вони бояться йти на війну. Але чому їм не запропонували якусь альтернативу? Вони ж і не у війську, і не приносять користь економіці. О'кей, давайте, може, нехай ці хлопи ідуть на завод, фігачать по 16 годин на день і роблять снаряди? Ну якщо ти не йдеш у військо, то мусиш щось робити для війська. А так вони просто сидять вдома, користі — нуль. З цим сегментом людей треба щось робити", — підсумував Притула.

Нагадаємо, Сергій Притула розповідав, що востаннє бачився з Президентом України Володимиром Зеленським у 2020 році перед місцевими виборами. Волонтер висловив свої очікування щодо нагороди орденом за заслуги другого ступеня.

Раніше Притула показав українцям, як росіяни знищили Херсонес Таврійський у анексованому Севастополі. Громадський діяч також поділився своєю заповітною мрією.

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